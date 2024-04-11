На курорте "Горный воздух" на Сахалине зарегистрировали рекордное количество спусков

Двухмиллионный спуск зарегистрировали на горнолыжном курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Посещаемость зимнего сезона 2023-2024 годов стала рекордной за всю историю спортивно-туристического комплекса, сообщили ТАСС на курорте.

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"Только недавно радовались рекордному миллионному спуску, а уже новый показатель. Двухмиллионный спуск был зафиксирован на этой неделе - это на 400 тыс. спусков больше, чем в прошлый горнолыжный сезон", - рассказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы комплекса, такой показатель зафиксировали впервые за всю историю "Горного воздуха".

В феврале сообщалось, что на курорте был зафиксирован миллионный спуск. Посетителем, совершившим его, стала туристка из Владивостока. Женщина прибыла на Сахалин вместе с семьей. В подарок она получила сертификат на пятидневное безлимитное посещение.

По информации министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева, ежегодно число посетителей "Горного воздуха" растет. В прошлом зимнем сезоне он принял 256 тыс. туристов, в этом сезоне показатель в феврале превысил 280 тыс. человек, при этом сезон еще не завершился.