Цены в российских отелях могут подскочить

Гостиницам хотят разрешить предлагать постояльцам невозвратные тарифы. Если поездка не состоится, деньги за бронь туристам не вернут, а взамен предложат скидку. Соответствующий законопроект кабмина вызвал жаркие споры: отельеры двумя руками за, потому что это защитит их от гипотетической потери денег, туроператоры говорят о новых возможностях для отдыхающих, а парламентарии и эксперты — о росте цен и дополнительных рисках.

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11 и 12 апреля Минэкономразвития представило новую версию пакета законов, дающих невозвратным тарифам путевку в жизнь. Чем может обернуться бронь без возврата денег, разбиралась «Парламентская газета».

Изменить условия

В Минэкономразвития разработали законопроект, дающий отелям право устанавливать невозвратные тарифы. Они будут дешевле обычных примерно на 30 процентов, но деньги при отмене брони не вернут. Ведомство представило документ на общественное обсуждение еще в конце февраля.

А 11 апреля опубликована новая версия проекта закона. Из него убрали норму о возврате денег, если человек, выбравший невозвратный тариф, заболел или потерял близкого родственника. Дополнительные условия установят в подзаконных актах. Ранее Минэкономразвития предоставило законопроекты, которые вносят изменения в законы о защите прав потребителей и о туристской деятельности, теперь же поправки коснутся лишь второго из них.

А законопроект-спутник расширит условия расторжения договора платных услуг для заказчиков в Гражданском кодексе, чтобы ввести невозвратные тарифы в правовое поле. Такой документ 12 апреля опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Кто сможет сэкономить

Многие отели устанавливают невозвратные тарифы и сейчас, хотя по закону имеют право не возвращать деньги при отмене брони лишь при фактическом простое номера и только за первые сутки. Отельеры утверждают, что отмена брони обходится им дорого: отдыхающие отказываются от каждого десятого номера. Гостиницы не могут сдать повторно четверть из них, что приводит к потере 4 процентов потерь от выручки. То есть отель со средним годовым доходом в 24,2 миллиона рублей недополучит 960 тысяч в год, подсчитали в Минэкономразвития.

Разумеется, отельеры поддерживают инициативу, но в экономии для туристов эксперты сомневаются. Гостиницы будут использовать эту возможность для скрытого повышения цен, уверен зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Невозвратные тарифы сделают привлекательными лишь вначале, сказал он «Парламентской газете». А затем туристы будут платить, как за обычное пребывание в гостинице, зато за возможность изменения дат без потери денег придется заплатить больше как за дополнительную услугу.

Инициатива способна существенно увеличить доступность внутреннего туризма, считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Возможным подводным камнем может стать процедура возврата денег, если у туриста есть объективные причины отменить бронь. Подтверждение оснований для возврата средств должно быть максимально прозрачным и простым для потребителя.

Уйдут в посуточные квартиры

Если у туристов изменились обстоятельства, риск потери денег при введении невозвратных тарифов резко вырастет, сказал «Парламентской газете» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. А планы людей меняются нередко, особенно при бронировании задолго до поселения. В такой брони отели заинтересованы: затрат на оказание услуг у них еще нет, а деньгами потребителя они уже пользуются. Чтобы избежать рисков, отдыхающие должны будут выбирать более дорогой возвратный тариф или уходить от гостиниц в частное посуточное жилье. В результате не выиграет и сам гостиничный бизнес, отметил эксперт.

По данным Росстата на 8 апреля, с начала этого года цены на проживание в двухзвездочных гостиницах выросли на 5,74 процента, в трешках — на 7,19 процента, а в четверках и пятерках — на 8,86 процента. «Не понимаю, почему в такой ситуации Минэкономразвития считает нужным продвигать законопроект, очевидно ведущий к дальнейшему росту цен», — сказал Шелищ.

Норма о праве человека отказаться от исполнения договора об оказании услуги в любой момент при условии оплаты фактически понесенных расходов существует в законе о защите прав потребителей с 1992 года, напомнил Шелищ. Если туристы столкнулись с отказом отеля вернуть авансовый платеж после отмены брони по любым личным причинам, они вправе предъявить письменную претензию. А при отсутствии удовлетворительного ответа — обратиться в суд. Как правило, суды принимают решения в пользу потребителя.

Подстраховаться дополнительно

Турбизнес инициативу поддерживает: стоимость простаивающих номеров гостиницы включают в свои средние тарифы на проживание, а значит, нововведения пойдут на благо отдыхающих. Да и возвратные тарифы никуда не исчезнут.

При постоянном росте цен невозвратные тарифы станут единственным способом сэкономить, если турист уверен в своих планах, ранее сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин. Новые тарифы не повлияют на стоимость размещения, заверил он: цены растут ежегодно на 10-15 процентов из-за инфляции и других факторов.

Существуют и страховки от незаезда, напомнил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Компании включают в страховые случаи даже приводы в милицию и в суд или болезнь «спутника по путешествию». Заплатить за страховку придется два-три процента от цены поездки.