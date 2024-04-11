Россиянам назвали топ-6 мест, которые стоит посетить на День космонавтики

В России есть масса интересных мест, которые связаны с покорением космоса. О том, где можно провести выходные в День космонавтики, рассказали "РГ" в компании Яндекс Путешествия.

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Так, самый знаменитый музей основоположника современной космонавтики Константина Циолковского находится в Калуге. Это большой комплекс с множеством локаций: в него входит музей-квартира Циолковского, музей профессора Жуковского, которого называют отцом русской авиации, планетарий и даже астрономическая обсерватория. Взрослых музей заинтересует образовательными семинарами, лекциями, чтениями и экскурсиями, а для детей центр устраивает тематические квесты и праздники. В нем также есть технологичные кабины с 5D-эффектом - они симулируют космический полет и позволяют представить себя космонавтом. Из Москвы в Калугу можно доехать за три часа на автомобиле или за два часа на поезде-экспрессе.

В родном городе Юрия Гагарина Гжатск в Смоленской области расположен крупный мемориальный комплекс, посвященный жизни первого советского космонавта. Там можно посетить дом родителей Гагарина и узнать о его школьных годах. Экспозиция комплекса постоянно обновляется. Например, сегодня там открыты две выставки, одна из которых расскажет о пребывании Гагарина в Японии, а вторая - о теплых отношениях космонавта с сестрой. Добраться до музея из Москвы можно за два с половиной часа на машине или за два часа на скоростном поезде "Ласточка".

В Москве находится мемориальный дом-музей академика Королёва, одного из основных создателей советской ракетно-космической техники. Именно под его руководством был организован первый полет человека в космос.

Дом-музей Королёва находится в пяти минутах от метро ВДНХ рядом со сквером имени Королева. И это самый известный музей космической тематики в Москве. Монументальная архитектура погружает в эпоху космических открытий, а сам музей представляет современную экспозицию. Рядом с ним располагается монорельсовая дорога, то есть наземное метро, одна из станций которого названа "улица Академика Королёва" в честь ученого.

Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова посвящен второму человеку в мире, совершившему орбитальный космический полёт в 1961. Он был дублером Гагарина и мог бы полететь вместо него, если бы появилась необходимость. Сам в космос отправился через несколько месяцев - в августе. Это был первый длительный полет человека в космосе, который продлился 25 часов. Будущий космонавт родился в селе Верх-Жилино, где и находится посвященный ему музей. Здесь есть не только основная музейная экспозиция, но здание школы-семилетки, в которой учился Титов, дом его семьи, а также детский музей космонавтики. В залах музея экспонируются личные вещи космонавта, его награды, макеты космической техники, продукты питания космонавтов и космический скафандр "Сокол-К". Добраться до музея можно за час на авто из города Барнаул. Верх-Жилино расположено на Чуйском тракте, который называют одной из самых живописных дорог России.

В чувашском селе Шоршелы расположен мемориальный комплекс, посвященный космонавту Андрияну Николаеву, который известен тем, что первым участвовал в космических экспериментах: отвязался от кресла во время полета, парил в невесомости. Сам комплекс небольшой и основан на родине космонавта. Здесь есть Музей космонавтики и Дом-музей Николаевых. В залах музея есть экспозиции, посвященные профессиональной и общественной жизни космонавта, но также здесь найдутся труды основателей космонавтики - Циолковского, Цендера, Королева, Глушко. Доехать до музея можно за 40 минут из города Чебоксары. Перелет Москва - Чебоксары - Москва обойдется в 7029 рублей за одного человека.

В селе Никульское Ярославской области находится музей "Космос" Валентины Терешковой. Это филиал Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Экспозиция посвящена судьбе первой в мире женщине-космонавту. В музее можно проследить эволюцию скафандров и ракетных двигателей, посмотреть на космические достижения страны и заглянуть в кабину космического корабля "Восток", который побывал на орбите Земли. Также здесь есть уникальный глобус Марса, где можно подробно рассмотреть глубокие марсианские каньоны и самые высокие горы. От Ярославля до села Никульское ходит автобус, его расписание можно посмотреть на сайте музея.