В 2025 году через Кандалакшу пройдет круизный маршрут

Маршрут теплохода «Николай Жарков» пройдет через Кандалакшу в 2025 году. Билеты на этот транспорт стоят около 400 тыс. рублей на одного пассажира.

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«Москва – Архангельск Соловецкие острова – Кандалакша – Москва – от 398 525 рублей на человека», – говорится на сайте судоходной компании «ВодоходЪ».

Теплоход «Николай Жарков» – четырехпалубный пассажирский теплоход, уточняет издание РБК. На борту судна запланировано 88 кают. Стоит отметить, что соглашение о сотрудничестве Мурманской и Архангельской областей в сфере туризма было заключено в июне 2023 года в ходе ПМЭФ-2023. Напомним, что почти 95 тысяч туристов ждут на новогодние праздники в Мурманской области.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему среди туристов растет популярность Русского Севера и как ее увеличить.