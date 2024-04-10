Онищенко высказался о критической перегрузке пляжей Сочи

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал критической перегрузку курортов Сочи. Также он отметил, что каждый год россияне везут туда вирусы со всей страны.

«Что касается Сочи конкретно... Да, Сочи у нас перегружен. У нас было 511 километров побережья Черного моря, еще Крым к нам тогда не вернулся… Я посчитал, что нагрузка на эти пляжи такая, что чуть ли не штабелями всем слоями надо укладываться на тех (людей - ред. НСН). Это утрировано, но это индикатор той перегрузки, которая есть. Когда человек приезжает, он привозят с собой все: и наряды, и вирусы. Причем люди съезжаются в Сочи со всей страны», - рассказал Онищенко.

Также он сообщил, что в Сочи, когда мы готовились к Олимпиаде, одной из главных задач было наведение порядка с очисткой.

«Сочи – это не просто конкретный город, это 180 километров побережья Черного моря и везде люди хотят получить пляж и отдохнуть. Там всегда очень остро стояла проблема сброса хозфекальных сточных вод. Тогда была разработана программа, она частично была реализована, когда не каждый санаторий сам по себе сбрасывал, а когда строился коллектор. Проблема загрязнения побережья сточными водами окончательно не решена. Недавно структуры докладывали президенту о том, как продолжает решаться проблема эффективности работы очистных сооружений», - сообщил он НСН.

Ранее Онищенко рассказал о том, что сезонных подъемов заболеваемости весной, как правило, не бывает, но вспышки разного рода могут быть.