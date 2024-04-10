Что способствует росту потока иностранных туристов в Россию

Российский рынок въездного туризма постепенно оживает. Этому способствуют три основных фактора, заявил глава туроператора «Интурист» Александр Мусихин в интервью АТОР.

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Основная причина роста турпотока иностранцев в страну — низкие цены. Россия стала дешевле для путешественников из других стран за счет слабого рубля, пояснил эксперт.

Во-вторых, с августа 2023 года иностранцам стало легче получить визу в РФ. Прошлым летом были введены электронные визы. Отказы в выдаче по ним минимальные, а стоимость в три раза ниже обычной, отметил Мусихин.

Третий фактор — сохраняющийся запрет на групповые поездки граждан Китая в большинство стран мира, продолжил глава «Интуриста». Сейчас из европейских направлений они разрешены только в Россию, Венгрию и Швейцарию.

«В 2024 году мы ожидаем роста иностранного турпотока в 3-4 раза по сравнению с 2023 годом», — поделился прогнозом Мусихин.

Накануне сообщалось, что Россия установила новый туристический рекорд на Кубе.