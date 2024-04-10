Курская область предлагает туристам новый формат отдыха

В маленьких уединенных уголках Курской области теперь предлагается неповторимый опыт отдыха в модульных отелях, известных как глэмпинги.

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В этих оазисах спокойствия и комфорта вы сможете насладиться природой, не покидая пределов региона. Глэмпинги представляют собой полноценные гостиничные номера с маленькой кухней и ванными комнатами, окруженные природной красотой и тишиной. Благодаря федеральной субсидии в размере 63 миллионов рублей на развитие этого проекта, уже появились и продолжают строиться глэмпинги по всему Соловьиному краю.

Эти уникальные места размещения предлагают разнообразные стили и оформление, включая элементы национальной культуры и традиций. Например, в Новой Боевке уже построены глэмпинги в стиле «Аля-Рус», с домиками в виде гжели, Жостовской народной игрушки и других местных мотивов. Планируется также расширение гостиничного комплекса с добавлением 10 новых домиков, каждый из которых будет посвящен исторической личности известных курян.

В других районах, таких как Льговский, строятся глэмпинги в стиле «А-ФРЕЙМ», напоминающие шалаш. Эти модульные дома будут вмещать до четырех человек и уже вызывают интерес у потенциальных гостей. Ожидается, что первые посетители смогут насладиться гостеприимством уже в мае.

Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году в Курской области будет создано 56 глэмпингов, обеспечивающих комфортное и уникальное пребывание в природной обстановке.

Ранее мы писали, что до конца года в Чувашии построят 7 глэмпингов на 165 домов. Также в Коми новые глэмпинги готовы принять туристов. А еще в Ставрополье вложат миллиард в создание глэмпингов.