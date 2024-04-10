В «‎Сочи Парке» заработает новый экстремальный аттракцион

Новый экстремальный воздушно-гоночный аттракцион "Соловей-разбойник" откроется 1 мая в "Сочи Парке", сообщили ТАСС в пресс-службе группы "Мантера".

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"1 июня Сочи Парку исполняется 10 лет, главные юбилейные события стартуют на месяц раньше. Череда больших премьер сезона начнется с открытия нового экстремального аттракциона - 1 мая гости смогут прокатиться на воздушного-гоночном "Соловье-разбойнике", поднимающем гондолы на 15-метровую высоту и выполняющем фигуры высшего пилотажа", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, гости парка 1 мая увидят премьеру циркового спектакля

"Кругосветное путешествие Богатыря". "Шоу с участием артистов из десяти лучших цирков мира создавалось специально к юбилею парка. На арене - иллюзионисты из Азербайджана, акробаты из Белоруссии, воздушные акробаты из Молдавии, Россию в уникальном спектакле представит клоун Дмитрий Шиндров из Цирка Никулина на Цветном бульваре", - рассказал представитель компании.

Уточняется, что "Соловей-разбойник" будет не единственным аттракционом, который откроют в "Сочи Парке" в честь его юбилея. "Откроется семейная горка "Богатырская застава", совмещающая и американскую горку, и вращательный аттракцион. Платформа с пассажирами движется по 92-метровому треку, развивая максимальную скорость 70 км/ ч", - отметили в пресс-службе, добавив, что открытие аттракциона состоится 12 июня. На этот день также намечен старт гастролей ледового шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, который входит в топ-25 лучших парков Европы. На площади 28 га расположены 24 аттракциона, детские центры, дельфинарий, зоопарк и прочие объекты.