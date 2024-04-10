Жители Новосибирска чаще всех посещают горнолыжные курорты Сибири

По результатам анализа активности пользователей в мобильной сети оператора МегаФон было выявлено, что на горнолыжные курорты Хакасии, Кемеровской области и Алтая больше всего приезжает жителей Новосибирска.

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На втором месте по количеству туристов находятся жители Москвы и Санкт-Петербурга. Горные склоны в Красноярском крае также пользуются популярностью у посетителей из Забайкальского края и Якутии.

В целом, горнолыжный спорт остается предпочтительно мужским, с соотношением мужчин к женщинам около 63% к 37%. Наибольшая активность в интернете наблюдается у туристов в возрасте от 35 до 45 лет.

Горнолыжный курорт «Шерегеш» выделяется особенно активной пользовательской деятельностью, с заметным увеличением объема передаваемых данных, анализируемых по сравнению с предыдущими периодами. Также отмечается значительный рост интернет-трафика на курортах «Манжерок» в Республике Алтай и «Гладенькая» в Хакасии.

Привлекательность горнолыжных курортов Сибири также ощущается за ее пределами, привлекая туристов из различных регионов России, а также из-за рубежа. Кроме того, отмечается планируемое увеличение посещаемости курорта «Шерегеш» и инвестиции в развитие горнолыжного комплекса «Гладенькая».

Ранее в Новосибирской области установили круглосуточный мониторинг для противодействия паводку. Также в Новосибирской области отмечены первые нападения клещей на людей.