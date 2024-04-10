Для туристических маршрутов хотят установить уровни сложности

Минэкономразвития РФ подготовило постановление об утверждении туристических маршрутов, где требуется специальное сопровождение. Также документ определяет критерии сложности таких маршрутов с учетом их безопасности для туристов.

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Постановление разработано во исполнение федерального закона о туризме в редакции 2024 года, поскольку, согласно закону, виды маршрутов и категории сложности для них должно устанавливать Правительство РФ. Всего предусмотрено семь видов таких маршрутов: водный, горный, лыжный, пешеходный, спелеологический, альпинистский и подводный.

Документ устанавливает обязанность экскурсоводов и проводников уведомлять региональные органы исполнительной власти, в том числе МЧС, о плане движения туристической группы. Делать это необходимо до начала похода и по его окончании, чтобы спасателям было легче найти тургруппу в случае, если с ней случится ЧП. Соответствующую форму уведомления также утверждает данное постановление.

Кроме того, проект устанавливает требования, связанные с предпринимательской деятельностью в данной сфере. Оценка их соблюдения должна производиться в рамках госконтроля. На основании их соблюдения выдаются лицензии и иные разрешения либо назначается административная ответственность за нарушения.

«В этой связи установлен срок действия постановления — до 1 июня 2030 года», — сказано в пояснительной записке к проекту документа.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Правительство РФ предложило обновить порядок аттестации инструкторов-проводников на туристских маршрутах, утвержденный в июне 2022 года.