На единственном курорте в горах Ингушетии создадут музейный комплекс

Этнографический музейный комплекс намерены создать на территории всесезонного курорта Армхи в горах Ингушетии до конца 2028 года. Об этом ТАСС рассказал директор курорта Магомед Евлоев.

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"На курорте реализуется масштабная программа модернизации, который предполагает финансовое участие министерства экономики России, самой республики, а также инвестора. Планов много, до 2028 года, к примеру, мы намерены построить на курорте этнографический музейный комплекс", - сказал Евлоев, отметив, что создание музея позволит гостям курорта поближе познакомиться с культурой, традициями и историей Ингушетии.

Он отметил, что в комплексе также будет создан интерактивный музей, проходимость культурного объекта составит 350 посетителей.

"Помимо этого, в здании разместятся конференцзал, а также концертный зал, рассчитанный на 400 человек. На территории нашего курорта очень часто проводятся форумы, развлекательные мероприятия, которые теперь можно будет организовывать более качественно за счет создания такой площадки. По задумке проектировщиков, при музейном комплексе будет построена смотровая башня, с которой будет открываться вид на горы и башенные комплексы наших предков", - добавил собеседник агентства.

Санаторий Армхи открыли в Ингушетии в 1928 году в горном Джейрахском районе Ингушетии на территории одноименного сельского поселения. Особая экономическая зона Армхи создана и включена в состав туристического кластера Северного Кавказа в 2011 году. На сегодняшний день в состав курорта входит горнолыжная инфраструктура с трассами протяженностью 1,2 км, подъемниками на 650 м и на 180 м. На курорте создано 350 мест размещения.