Парковка, санзона и стелы появятся у Мраморного карьера на Байкале

Территорию возле Мраморного карьера на Байкале благоустроят в близи поселка Бугульдейка Иркутской области. Там появятся парковка, санитарная зона, стелы, точки для пикника, смотровые площадки, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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«Выбранные площадки исследуют специалисты научного отдела природоохранного учреждения, чтобы исключить риск вреда для редких и ценных видов, обитающих на особо охраняемой природной территории федерального значения», – уведомили в организации.

Реализация планов начнется уже в 2024 году, но самые затратные проекты перенесут на 2025 год.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о достопримечательностях Иркутской области.