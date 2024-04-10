МЭР Крыма: санкции не повлияли на инвестиции в местный туризм

Санкции и другие ограничения не повлияли на привлекательность курортно-туристической отрасли Крыма для инвесторов, она лидирует по вложению финансовых средств, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко.

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"Несмотря на санкции и другие ограничения, Крым является инвестиционно привлекательным регионом. Первое место по привлечению инвестиций занимают курорты и туризм. Инвесторы отечественные и вкладывают финансы в свою страну", - сообщил Шеряко.

Он дополнил, что в курортно-туристической сфере реализуется проектов на 53,3 млрд рублей, жилищном строительстве на 29 млрд рублей, в сфере транспорта и логистики на 26,4 млрд рублей.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что объем инвестиций в РФ в 2023 году увеличился примерно на 10%, что является рекордным показателем за последние годы.

Помог стандарт

Министр отметил, что внедрение регионального инвестиционного стандарта позитивно повлияло на привлечении инвестиций в регион.

Региональный инвестиционный стандарт предусматривает введение в регионах механизмов поддержки инвестпроектов, формирование правил инвестирования и создание реестра компаний. Инвестстандарт уже введен в 85 регионах России, его внедрение курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"В республике внедрены и успешно работают все инструменты регионального инвестстандарта. К примеру, Корпорация развития занимается подбором площадок, поиском инвесторов и их сопровождением от подачи заявки, согласований в органах власти и ресурсоснабжающих организациях до перерезания красной ленточки и старта проекта", - сообщил Шеряко.

Инвестиции в Крым

Министр отметил, что в регионе реализуется 250 инвестиционных проектов с общим плановым объемом инвестиций 500,1 млрд рублей, фактически вложено 154,7 млрд рублей.

По инвестпривлекательности лидирует Симферопольский район, где реализуется 41 проект с общей суммой заявленных инвестиций 62,9 млрд рублей, на втором Симферополь - 35 проектов и 35,8 млрд рублей, на третьем - Ялта с 27 проектами и 38,1 млрд рублей.

В 2024 году в реестр реализованных планируется внести семь проектов: три из них в сфере сельского хозяйства, остальные касаются создания многофункционального производственно-торгового комплекса, переработки отходов камнепиления и производства строительных материалов, строительства автоматического автозаправочного комплекса.

В марте 2021 года президент России Владимир Путин определил задачей привлечение 1 трлн рублей частных инвестиций в экономику Республики Крым и города Севастополя.