В России вырос горизонт планирования путешествий

Сервис бронирования отелей Bronevik.com составил рейтинг регионов России по глубине планирования туда поездок. Специалисты отмечают, что общий горизонт планирования путешествия у российских туристов за последний год вырос в полтора раза.

© Unsplash

«Согласно исследованию, горизонт планирования путешествий вырос в 1,5 раза, а доля спонтанных поездок по стране постепенно снижается», - цитирует выводы из рейтинга РИА Новости.

В топ регионов, в которые путевки приобретают за месяц, за два, а то и больше, вошли Камчатский край, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Северная Осетия, Калининградская область, Краснодарский и Ставропольский края.

Ранее "Свободная Пресса" писала новость о том, что многие люди увольняются в летнее время года.