Пассажирка пыталась вернуть деньги за билет по липовым медсправкам

Жительница Кемеровской области планировала отправиться с мужем в Москву. Пара приобрела авиабилеты в обе стороны, однако вскоре передумала лететь. Пассажирка обратилась в офис перевозчика и пыталась получить возврат по поддельным медицинским документам, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу.

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Общая стоимость авиаперелета Кемерово – Москва и Москва – Кемерово составила около 50 тыс. руб. на двоих. Женщина направила в адрес авиакомпании заявление на расторжение договора авиаперевозки и возврат денег за билеты. При этом приложила фиктивные справки от врача, свидетельствующие о противопоказаниях для полета.

Транспортная полиция выяснила, что на самом деле пассажирка не обращалась в больницу, не проходила соответствующее обследование и никаких медицинских заключений не получала. В результате на нарушительницу завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Женщине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Отметим, согласно Общим федеральным авиационным правилам, пассажир имеет право осуществить вынужденный возврат билета по медицинским показаниям. В этом случае желательно заранее, еще до регистрации на рейс, обратиться к перевозчику и предоставить требуемый комплект документов. Как правило, он включает в себя закрытый больничный лист, справку о диагнозе на бланке и с печатью или историю болезни после госпитализации.