В Сочи впервые построят горизонтальные волноломы для защиты от штормов

В Сочи впервые в Краснодарском крае вместо вертикальных волноломов бунного типа построят горизонтальные из природного камня - современные гидротехнические сооружения, призванные защитить прибрежную инфраструктуру от штормов и пляжи от размыва. Эту новость сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после совещания с участием мэра курорта Алексея Копайгородского.

© Российская Газета

Сразу оговоримся, что в научном сообществе горизонтальные и вертикальные волноломы принято называть продольными и поперечными. Чем они отличаются и почему первые лучше, "РГ" узнала у архитектора.

- Продольные волноломы больше гасят волну, тем самым выполняя пляжеудерживающую функцию, а поперечные только удерживают пляж, но с ними мелкие фракции гальки размываются и уносятся в море, поэтому часто у берега скапливаются крупные булыжники, - объяснила гендиректор Центра развития рекреационных территорий "Новые горизонты" Ольга Шебзухова. - Такой опыт используется практически во всех странах, принимающих много туристов, например во Франции, Италии и Турции. В Сочи это решение было предложено более 20 лет назад.

Наконец от проектирования перешли к реализации. Это позволит увеличить ширину пляжной зоны с 5-10 метров до 30 и высвободить примерно 1,6 гектара новой территории. Местом строительства выбрана центральная приморская набережная, рядом с пляжем "Маяк".

Здесь планируется построить два волнолома шириной 10 и длиной 100 метров каждый на шестиметровой глубине. Работы завершатся к летнему сезону 2025 года.