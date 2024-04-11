15 модульных отелей появятся в Красноярском крае до конца 2024 года

Модульные некапитальные домики возведут на базах отдыха в живописных местах Красноярского края – в Дивногорске, а также в Ачинском, Березовском, Абанском, Манском, Балахтинском, Ермаковском и Емельяновском районах. Субсидии из бюджета на их строительство в этом году получат 15 инвесторов, сообщили в агентстве по туризму края.

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Вложения в эти проекты из всех источников оцениваются почти в 300 млн рублей. В модульных отелях создадут более 200 комфортных номеров, подключенных к электричеству, водоснабжению и водоотведению. Базы отдыха будут работать круглый год.

Программа создания модульных средств размещения оказалась очень востребованной, отметили в ведомстве. Часть получателей субсидий уже достраивают свои объекты и летом начнут принимать туристов.

Эта разновидность туризма продолжит развиваться. С 2025 по 2030 годы в краевом бюджете заложено еще 600 тыс. рублей на возмещение затрат по ежегодному строительству не менее 60 номеров в модульных отелях.