Топ направлений отдыха на майские праздники в России возглавил Санкт-Петербург

Редакция TourDom.ru проанализировала данные ведущих сервисов бронирования отелей на майские праздники. В списке самых популярных направлений по сравнению с прошлым годом больших изменений нет. В топе, как и прежде, Петербург, Москва, Сочи, Татарстан и Калининград. Причем сразу четыре сервиса единогласно отдают лидерство Северной столице. А вот Москва, например, далеко не везде даже на второй строчке. У сервиса Bnovo чаще столицы бронируют Краснодарский край.

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Впрочем, это временная тенденция. «Москва пока "свободна". Но она еще наверстает свое – ее туристы предпочитают бронировать ближе к датам, руководствуясь тем, что город обладает большим количеством объектов размещения и большей транспортной доступностью», – считают аналитики Bnovo.

По информации сервиса, уже почти достигли по загрузке своих показателей 2023 года Татарстан и Калининградская область. За ними активно стремятся Петербург и Сочи. Главным туристическим направлением, которое выросло по загрузке по сравнению с прошлым маем, специалисты Bnovo называют Крым – здесь рост загрузки уже в 4,7 раза.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», самую заметную динамику отмечают во Владикавказе и Смоленске – здесь совершено на 68% больше бронирований, чем к началу апреля в прошлом году, в Краснодаре – на 61%. Темпы бронирований в целом по России в этом году в сравнении к 2023-му выросли более чем на четверть.

В Travelline сообщили, что самые продолжительные поездки на майские праздники – в Краснодарский край и Кисловодск. Отели в среднем бронируют на 5–6 дней. В Москву и Петербург планируют более короткие визиты – до 3 суток.

Что касается роста цен, то здесь выводы сервисов разнятся. Bronevik.com фиксирует в общем по России рост стоимости бронирований примерно на 8%. У Bnovo средний чек увеличился в районе 10–15%. «Островок» настаивает на динамике в 16% в целом по России. По отдельным туристическим направлениям цифра доходит до 20.

Сервис Bnovo отмечают более доступные цены в Крыму – средняя стоимость бронирований на 14% меньше, чем год назад. Подмосковье здесь тоже пока не кусается так, как в прошлые майские.