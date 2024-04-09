Поезда из Мурманска до южных курортов бьют антирекорды по времени в пути

Обсуждая сбои в продаже железнодорожных билетов на курорты, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратили внимание на то, что составы из северных регионов идут мучительно долго. Например, поезд № 293 Мурманск – Анапа находится в пути 69 часов! И это не предел. Своего рода антирекорд принадлежит поезду, следующему из Мурманска в Севастополь, – 94 часа, больше трех суток.

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Причина заключается в том, что поезд делает много остановок на небольших станциях, причем на некоторых из них состав проводит довольно продолжительное время. Например, между Мурманском и Вологдой, расположенной также на севере Европейской части России, поезд останавливается 35 раз. У некоторых вокзалов стоит 2–3 минуты, на других – 9–10, но есть и более серьезные временные отрезки. Так, на станции Кемь состав находится 35 минут, в Маленьге – 28 минут, а на станциях Обозерская и Данилов – по 40 минут. Кстати, в 2 раза больше, чем в Вологде, и несильно меньше, чем в Ярославле. Однако это довольно крупные города и областные центры, а, скажем, население поселка Обозерский составляет около 3 тыс. человек, а в Маленьге – в лучшем случае пара сотен жителей.

«Что делать 5 минут на станции, где живет 500 человек? И вообще, зачем там останавливаться? Люди оттуда должны подъезжать на более крупные станции – в города, где живет хотя бы 20–30 тыс. человек», – полагает основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его мнению, нужно сократить минимум 20 остановок, а также уменьшить время простоя: «И поезд будет идти не 90, а хотя бы 70 часов, это уже более удобоваримая ситуация».

Как пояснили TourDom.ru в компании «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей перевозку на крымском направлении, лимитирующим участком по маршруту следования поезда Мурманск - Севастополь является Крымская железная дорога, поэтому расписание разрабатывается исходя из возможностей «данного ограничивающего элемента инфраструктуры».

«При сокращении продолжительности стоянок для уменьшения времени в пути необходимо также учитывать, что время отправления с начальных станций и прибытия на конечные должно быть удобным для пассажиров. Значительное сокращение стоянок приведет к тому, что поезд будет отправляться из Мурманска глубокой ночью, что является неприемлемым, особенно при перевозке организованных детских групп», - рассказали в пресс-службе перевозчика, добавив, что направили запрос в адрес владельца инфраструктуры об изменении в расписании и уменьшении времени в пути поезду № 183/184 Мурманск – Севастополь примерно на 2 часа - за счет сокращения продолжительности некоторых стоянок.

Возможно, это произойдет в следующем сезоне.

Нужно также отметить, что некоторые длительные остановки объясняются технически. Например, на станции Свирь в Ленинградской области, где поезд Мурманск – Анапа стоит 34 минуты, происходит размен локомотивов, и поэтому практически все составы находятся здесь не менее получаса.

Есть и другая причина долгого пути на юг.

«Временные длительные остановки на ряде станций вынужденные – для того чтобы проходили грузовые составы и другие более скоростные поезда. Техническая возможность ускорить движение есть, однако высока загрузка железных дорог грузовыми поездами, которые добираются в различные регионы страны, в том числе юг страны и Крым. Здесь важно находить баланс», – считает руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его мнению, в течение этого года ускорить движение не получится, а в долгосрочной перспективе такая возможность появится – благодаря принятой в России программе развития высокоскоростных магистралей, в том числе и на южном направлении.

«После того как будет построена ВСМ, появится отдельный коридор для пассажирских составов. Тогда можно будет направить на юг большее количество пар поездов. И сами поезда будут ходить гораздо быстрее с учетом того, что крейсерская скорость движения их составит 360 км/ч», – пояснил эксперт.

Хотя, возможно, разделить пассажирские и грузовые потоки получится и до строительства высокоскоростной магистрали на юг. Во всяком случае, с таким предложением в начале марта выступил президент России. А еще раньше Владимир Путин поставил задачу сократить до 16 часов время следования пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.