Нижний Новгород попал в топ-5 городов для отдыха

Нижний Новгород вошел в топ‑5 направлений для трёхдневного отдыха в апреле.

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Об этом, как сообщает pravda-nn.ru, говорится в рейтинге сервиса Tvil.ru.

На первом месте — Санкт-Петербург, на него приходится 18% трёхдневных бронирований в апреле. На втором месте — Москва с 10% бронирований и на третьем месте — Сочи и 7% бронирований.

Нижний Новгород на пятом месте. В среднем стоимость гостиницы за сутки будет около 5 тыс. рублей.

Темпы бронирований отелей и апартаментов по России и за рубежом на период майских праздников выросли на 35% по сравнению с 2023 годом.