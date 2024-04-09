Курорты Кубани летом планируют принять на отдых 370 тысяч детей

1 июня на Кубани стартует летняя оздоровительная кампания. Для детей откроются около 1,5 тысячи пришкольных лагерей и 91 стационарный. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

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"Рассчитываем, что этим летом у нас отдохнут порядка 370 тысяч ребят, в том числе 125 тысяч - из других регионов России, - написал он. - В первую очередь организуем отдых детям из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей участников СВО".

Кондратьев поручил обратить особое внимание на обеспечение антитеррористической, пожарной и санитарной безопасности в детских лагерях.

"Ни один не должен открыться с нарушениями, - добавил чиновник. - Наша общая задача - сделать все, чтобы ребята оздоровились и получили яркие эмоции и впечатления от летнего отдыха".

Отмечается, что в этом году на организацию отдыха детей местные власти направят более трех миллиардов рублей.