Горнолыжный сезон на Эльбрусе продлили из-за снежной погоды

В Приэльбрусье намело столько снега, что горнолыжный сезон решили продлить. О зимней погоде рассказала корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.

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Ни ветра, ни мороза, а солнце припекает, как летом. Сейчас на Эльбрусе можно гулять даже в майке. В такую пору здесь собираются любители горного загара.

«Мы любим приезжать весной, здесь прекрасное место для весеннего катания – когда в других местах либо снега мало, либо он уже не в той кондиции. Благодаря высотам, здесь будет всегда хороший снег», – рассказала отдыхающая Анастасия Романова.

Анастасия показывает свою новую экипировку: промежуточный вариант между сноубордом и лыжами. Изобретение для тех, кто не хочет платить за подъемник, а наверх способен подняться сам.

Весенний абонемент на канатную дорогу остался на уровне новогоднего. Однодневный допуск к подъемникам обойдется почти в 2,5 тысячи рублей. Обычный двухместный номер у подножия горы обойдется в среднем в пять тысяч рублей в сутки.

Валентин приехал на Эльбрус с 10-летним сыном. Планирует научить ребенка уверенно кататься на сноуборде.

«Кататься мы учились, инструктора здесь тоже хорошие – помогают, рассказывают, ставят буквально за два-три часа на борт. Мы приезжаем в третий раз и уже катаемся самостоятельно, ну практически самостоятельно», – поделился отдыхающий Валентин.

В такую погоду на Эльбрус можно подняться с ветерком – на снежном тягаче ратраке. Экскурсия одна из самых дорогостоящих – за один километр вверх по склону придется выложить 10 тысяч рублей. Тем не менее здесь выстроились очереди из желающих полюбоваться видами.

«Место шикарное. Дискомфорт есть, головокружение, но это терпимо. За такую красоту можно потерпеть. Мы приехали из Башкирии», – отметила отдыхающая Айгуль Габасова.

Весной дымка из облаков гораздо реже скрывает заснеженные вершины Кавказского хребта, чем зимой или летом.

«Замечательная погода, нам просто повезло. Лучше гор могут быть только горы. Конечно же, горы, та атмосфера, которая здесь царит, доброжелательность, люди настроены. Хорошее у всех настроение. Это замечательно, что у нас в стране есть такие курорты», – подчеркнул отдыхающий Валерий Глашев.

По прогнозам синоптиков, снег у подножия горы продержится еще неделю. Пока можно скатываться до самой поляны Азау. Уже в середине мая откроются традиционные восхождения на Эльбрус, но это, если позволит погода и маршрут будет в хорошем состоянии: без длинных участков голого льда.