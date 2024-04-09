Модернизацию трех лагерей завершат на Ставрополье к лету 2024 года

Власти Ставрополья завершат модернизацию трех детских загородных лагерей перед началом летней кампании в 2024 году. Лагеря обновят в Невинномысске, Пятигорске и Шпаковском округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.
"Мы должны обеспечить для детей полную безопасность и комфорт. <...> Вопрос касается не только охраны, качественного питания, работы педагогов, медиков, спасателей у водоемов. Важно подготовить и сами корпуса, площадки активности. Кроме обычных ремонтов проводим модернизацию лагерей. К 1 июня она должна быть завершена в невинномысской "Гренаде", двух лагерях с названием "Солнечный" - в Шпаковском округе и Пятигорске", - написал он.
На Ставрополье насчитывается 20 загородных лагерей. Ранее во время прямой линии зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко сообщила о запуске в регионе программы их модернизации. На Ставрополье выбраны опорные лагеря - в Благодарненском, Новоалександровском, Шпаковском, Ипатовском округах и в городе Невинномысске.
"В программе в 2024 году участвуют четыре загородных лагеря - "Гренада" города Невинномысска, "Лесная сказка" Ипатовского округа, и два "Солнечных" лагеря в Шпаковском округе и городе Пятигорске. На эти цели предусмотрено более 306 млн рублей средств краевого и федерального бюджета. Работы в трех лагерях, за исключением "Лесной сказки", планируется завершить к 1 июня", - пояснила ТАСС министр образования края Мария Смагина.