На единственном курорте Ингушетии построят около 50 гостевых домов и вилл

Около 50 гостевых домов и вилл, а также 5 гостиниц и отелей построят на территории всесезонного курорта Армхи в горном Джейрахском районе Ингушетии. Завершить строительство планируется до конца 2028 года, рассказал ТАСС директор курорта Магомед Евлоев.

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"До 2028 года на территории курорта запланировано строительство ряда объектов, в том числе четырех гостиниц, апарт-отеля, около 50 гостевых домов и панорамных вилл. Если на данный момент у нас 134 номера для размещения гостей, то к запуску новых объектов номерной фонд увеличится до 775 номеров", - сообщил Евлоев.

По его словам, на курорте ежегодно растет посещаемость. Только в 2023 году единственный курорт Ингушетии Армхи посетили около 52 тыс. человек.

"В гостиничных комплексах будут созданы рестораны, детский клуб, всесезонные бассейны на 1 тыс. посетителей, амфитеатр, спортивный центр и кинотеатр под открытым небом. Каждое лето загрузка курорта составляет почти 100%, мы рассчитываем, что после реализации программы модернизации посещаемость вырастет и в другие сезоны", - добавил директор курорта.

Санаторий Армхи открыли в Ингушетии в 1928 году в горном Джейрахском районе Ингушетии на территории одноименного сельского поселения. Особая экономическая зона Армхи создана и включена в состав туристического кластера Северного Кавказа в 2011 году. На сегодняшний день в состав курорта входит горнолыжная инфраструктура с трассами протяженностью 1,2 км, подъемниками на 650 метров и на 180 метров. На курорте создано 350 мест размещения.