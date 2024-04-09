Пляжный клуб с бассейнами у парка «Остров мечты» 1 июня откроет летний сезон

Пляжный клуб Dream Beach Club у парка "Остров мечты" в Москве начнет свою работу 1 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

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"В новом сезоне 1 июня в 20:00 гостей ждет праздничное открытие Dream Beach Club с участием известного российского исполнителя Алексея Чумакова. Певец исполнит любимые поклонниками хиты, а также порадует слушателей новыми композициями. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте концертного зала "Москва", - сказали в пресс-службе.

Крупнейший в России пляжный клуб Dream Beach Club общей площадью 41 тыс. кв. м был открыт на территории "Острова мечты" 10 июня 2023 года.

На территории Dream Beach Club расположены пять современных бассейнов с подогревом, в которых поддерживается температура от 29 до 32 градусов. Гостям пляжного комплекса доступен большой бассейн площадью 1,7 тыс. кв. м с переменной глубиной от 1,2 м до 1,7 м и волновой бассейн, непрерывно создающий имитацию 30-метровой океанской волны. Для юных посетителей доступен детский бассейн глубиной 0,3 м с водными горками различной высоты и водопадами, а также детский сухой бассейн с лабиринтами, фонтанами и водяными пушками. Также на территории создано приватное VIP-пространство с отдельным бассейном площадью 30 кв. м и саунами.

Все бассейны оснащены новейшим оборудованием с пятиступенчатой системой очистки воды. На территории клуба функционирует лаборатория, ежедневно отслеживающая состав и состояние воды. Пляжный клуб оборудован раздевалками для переодевания, в которых расположены 24 душевые кабинки.

Дополнительно гости могут арендовать ячейки для хранения вещей. В зоне бассейнов работают 5 душ-станций. Для посетителей Dream Beach Club доступны 9 форматов размещения: от лежаков для одного гостя до меблированных шатров для нескольких человек. На территории работают ресторан, 6 баров и фуд-треки. В Dream Beach Club расположены два магазина, где гости могут приобрести пляжную одежду, аксессуары и сувениры.