Почти все номера в загородных отелях Подмосковья забронировали на майские праздники

Московская область традиционно пользуется спросом у туристов в период майских праздников, практически все номера в загородных отелях и глэмпингах на период длинных весенних выходных забронированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

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"Отдых в Подмосковье на майские праздники традиционно пользуется высоким спросом у жителей и гостей региона. На этот период забронированы почти все места в загородных отелях и глэмпингах Московской области", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что самыми популярными направлениями для путешествий в этом году весной традиционно станут Коломна, Зарайск, Серпухов, Сергиев Посад, Дмитров и Истра.

В Подмосковье наблюдается рост туристического потока. Так, по итогам 2023 года более 23 млн человек посетили регион - это более чем на 1 млн выше показателя 2022 года. Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров.

Длинные выходные ожидают россиян в мае. Отдохнуть граждане смогут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.