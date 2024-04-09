В Шереметьево возобновится движение поездов между терминалами

Международный аэропорт Шереметьево вновь запустит поезда из терминалов D, E, F до терминалов B и C. Это ожидаемое пассажирами событие произойдет сразу после того, как лоукостер «Победа» начнет выполнять свои внутрироссийские рейсы через терминал D.

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Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил гендиректор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук. Он отметил, что запуск межтерминального метро является обязательным условием. Ранее сообщалось, что лоукостер начнет выполнять свои рейсы из московской воздушной гавани в города России с 1 июня 2024 года.

«Запуск движения поездов межтерминального перехода с возобновлением работы терминала D подтверждаем», – сообщили агентству «Москва» в Шереметьево. Напомним, аэропорт закрыл терминал D в марте 2022 года на фоне падения авиаперевозок из-за введенных санкций.

Непосредственно курсирование электропоездов, которые перевозили пассажиров под взлетно-посадочными полосами, было приостановлено в июне 2022 года. После этого пассажирам были предложены альтернативные варианты передвижения между северным и южным терминальными комплексами.