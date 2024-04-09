В Крыму пройдет ежегодный Фестиваль цветения Сакуры

С 26 по 28 апреля в Японском саду «Шесть чувств» расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA, состоится Фестиваль цветения Сакуры, наполненный атмосферой азиатской культуры. Ежегодно фестиваль собирает более 4500 человек со всей России. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по различным видам традиционного и современного азиатского искусства, конкурс косплея и другие активности.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Каждый день фестиваля будет наполнен элементами культуры одной из стран Азии – Японии, Китая и Кореи, а программа мероприятий будет подобрана тематически, в соответствии с культурными особенностями этих стран. На территории Японского сада будут располагаться несколько локаций, на которых ежедневно будут проводиться мастер-классы, лекции, традиционные и современные игры, театральные перфомансы и спектакли, выступления артистов, световое шоу и другие активности, подходящие для гостей любого возраста.

Первый день японского фестиваля будет наполнен элементами китайской культуры, её традициями и церемониями. Можно будет обучиться основам Ушу стиля Шаолинь, владению боевым посохом, национальным танцам, послушать традиционную музыку, посмотреть спектакль “Мулан”, а также поучаствовать в других активностях.

Второй день фестиваля будет насыщен японской культурой. Программа дня предлагает широкие возможности для времяпровождения: можно будет послушать лекции о культуре и искусстве Японии, научиться игре на традиционных барабанах Тайко, искусству Японского фехтования, искусству оригами и найти много других увлекательных занятий.

В третий день фестиваля, наполненном корейскими культурными чертами, запланировано проведение множества активностей, среди которых мастер-классы по “k-pop dance” и созданию комиксов, а также конкурс косплей-дефиле и другие развлечения.

Каждый год в Японии цветение розовой сакуры становится настоящим национальным праздником — Ханами. Жители наслаждаются красотой цветущих деревьев, устраивают под ними пикники и фестивали. Для японцев период цветения сакуры несёт в себе глубокий философский смысл, символизируя начало нового цикла жизни и приход весны.

Создатель Японского сада - Широ Накане, потомственный ландшафтный архитектор и хранитель императорских садов в Киото. Проекты Широ наполнены древней философией и современными смыслами. Элементы декора, растения, камни и другие материалы доставили из Японии по просьбе архитектора, чтобы ни одна деталь не могла испортить общее впечатление от посещения парка. Площадь сада занимает 6 гектаров и включает 3 террасы, купели под открытым небом, зеркальный пруд, чайный дом, храм для медитаций, алтарь Куримия, пруд с карпами и черепахами и многое другое.

В этом году курортом Mriya Resort & SPA было приглашено 200 человек из семей в сложной жизненной ситуации посетить японский сад в период цветения сакуры.