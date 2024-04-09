Курорты Кавказа вышли в число самых популярных для отдыха в майские праздники

Аналитики "Яндекс Путешествий" выяснили, куда собираются поехать россияне в предстоящие длинные праздни- ки - с 29 апреля по 13 мая. В число самых востребованных внутренних авианаправлений вошли Махачкала, Минводы и Владикавказ.

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Как подсчитали эксперты, билет из Москвы в столицу Дагестана и обратно в среднем обойдется в 19,5 тысячи рублей, для Минвод цена вопроса 20 тысяч, а для Владикавказа - 21,5 тысячи.

Туристы забронировали уже почти все номера на майские праздники в городах-курортах КМВ. Приехать сюда намереваются как жители других регионов, так и ставропольцы, которые устроят себе своего рода тур выходного дня. По данным администрации Пятигорска, на праздники в городе ждут до 150 тысяч гостей - это на 50 процентов больше, чем год назад.

Многие туристы специально приезжают в Дагестан именно в мае, чтобы полюбоваться исключительной красоты маковыми полями недалеко от Махачкалы

Туристы задумались о майском отдыхе в КМВ давно. Об этом говорят и данные бронирования. В отелях и санаториях Кисловодска и Железноводска уже заказано от 95 до 100 процентов номеров. Так что тем, кто только планирует майский отдых в Кавминводах, придется рассчитывать на удачу, может быть, кто-то откажется от брони.

Впрочем, если говорить о предстоящем летнем сезоне в целом, то ситуация аналогичная. К примеру, в Железноводске глубина бронирования достигает семи месяцев. На весну номера разобраны на 80 процентов, а на лето - на 65-70. Кроме того, в администрации города отмечают такую тенденцию: гости, приезжавшие в январе и феврале, обычно возвращаются в ноябре и декабре, а также на новогодние каникулы. Так что тем, кто хочет впервые отдохнуть в Кавминводах зимой, стоит "запрягать" уже летом.

В Кисловодске, тем временем, места распроданы в среднем на 85 процентов аж до октября. Хотя, как говорят местные власти, майские праздники - это особое время для туристов.

- В эти дни у нас все вокруг благоухает, так как мы высаживаем сотни тысяч цветов на клумбах и в вазонах по всему городу. На майских праздниках в Кисловодске всегда солнечно, тепло и уютно. К тому же у нас будет насыщенная событийная программа, в том числе хотим провести второй фестиваль "Цветоводск". Конечно, планируется большой блок патриотических мероприятий ко Дню Победы. Важно то, что в событийной программе мы всегда предусматриваем мероприятия разной направленности и для всех возрастов, чтобы впечатления остались и у детей, и у взрослых, - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

В других городах также готовят свои мероприятия на начало мая. В Пятигорске можно будет посетить концерты в честь Дня Победы. А ближе к лету здесь отметят День славянской письменности. Администрация Железноводска, кроме прочего, приглашает на ежегодное традиционное массовое восхождение на гору Бештау в преддверии 9 Мая.

Стоит отметить, что тур в Кавминводы остается достаточно приемлемым для бюджета многих россиян. Средняя стоимость отдыха в санаториях Железноводска около 8,5 тысячи рублей в сутки, но это с полным пансионом. По сравнению с 2023 годом цена выросла на семь процентов, что объясняют увеличением расходов на содержание и обслуживание имущества санаторно-курортных учреждений, а также тем, что дорожают материалы, нужные для предоставления разного рода услуг. В Ессентуках же стоимость суток начинается от 4,5 тысячи.

При этом рост количества мест размещения не поспевает за постоянно увеличивающимся спросом. Чтобы изменить ситуацию, в Кавминводах планируют создать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа. Она охватит территорию Железноводска, Лермонтова, Кисловодска и Ессентуков. Власти проложат сюда дороги и коммуникации. Благодаря этому инвесторы смогут реализовать проекты в сфере гостеприимства: построить гостиницы, санатории и другие объекты. Дополнительно предпринимателей будут стимулировать налоговыми и прочими экономическими преференциями.

Как сообщили в министерстве экономического развития Ставрополья, уже сейчас с инвесторами заключены предварительные договоренности. Если они буду выполнены, в КМВ появится до 37 тысяч новых мест размещения, а также несколько тысяч вакансий. Как полагают власти региона, благодаря этому край через десять лет сможет принимать 16 миллионов туристов в год.

В Махачкале, по данным туроператоров, также практически все гостиницы на майские каникулы забронированы. Стандартный номер в гостиницах Дагестана обойдется от полутора до пяти тысяч рублей. Есть и номера класса "люкс" стоимостью до десяти тысяч. Но даже их практически разобрали. В Каспийске в отеле известной сети за такую сумму снять номер на майские праздники уже сложно. Можно остановиться в гостевых домах, их стоимость - от тысячи до трех тысяч рублей в сутки. Но и там лучше бронировать заранее.

По данным минтуризма республики, даже на начало апреля около половины мест в гостиницах и на базах отдыха уже заняты отдыхающими.

"О том, чтобы выбрать на майские выходные подходящий и комфортабельный номер, задуматься стоит уже сейчас, поскольку глубина бронирования составляет до полутора месяцев, а в летнее время вырастет до трех месяцев", - сказали в министерстве.

Руководитель туристического агентства Шамиль Шангереев подтвердил "РГ", что беспокоиться о месте проживания в Дагестане надо за несколько месяцев.

- Прогнозируется очень большой турпоток. Для своей группы, которая приедет в августе, я заказал гостиницу месяц назад, и то оставалось не так много мест. В мае, полагаю, все средства размещения будут заняты, - говорит Шамиль.

В аэропорт Махачкалы летают около 20 авиакомпаний из разных городов страны и мира, только из Москвы есть несколько рейсов в день. Стоимость авиаперелета из столицы зависит от времени приобретения билета и компании. Сейчас цена начинается от восьми тысяч рублей за перелет в одну сторону.

Местные туроператоры к началу сезона готовятся полным ходом. В регионе немало мест, которые можно посетить в длинные выходные, тем более что погода в это время обычно идеальная, так как уже тепло, но еще не настало летнее пекло. В лидерах по популярности первый, конечно, древний Дербент, где туристы любят прогуливаться по старым улочкам и рассматривать достопримечательности цитадели Нарын-Кала и самый глубокий в Европе Сулакский каньон. В этом году здесь открылась новая экстремальная тропа "Виа Феррата". Ее протяженность составляет 390 метров, она проходит вдоль скалы на высоте 90 метров над рекой Сулак. В конце маршрута посетители должны пересечь подвесной мост - испытание не для слабонервных.

Гости республики также любят старые заброшенные села, где словно попадаешь в декорации исторического фильма. Многие туристы специально приезжают в Дагестан именно в мае, чтобы полюбоваться исключительной красоты маковыми полями. Они находятся недалеко от Махачкалы и простираются на многие километры.

Между тем

В конце апреля из Москвы в СКФО отправятся два круизных поезда "Жемчужина Кавказа". Программа одного из них предполагает посещение Владикавказа, Алагирского ущелья со святилищем Уастырджи, Цейского ущелья, древнего селения Лисри, далее туристы отправятся в Грозный, а после в Дагестан, где их ожидает экскурсия в музей-заповедник "Цитадель Нарын-Кала". Последний пункт перед отправкой в Москву - Кабардино-Балкария с посещением Эльбруса. Программа второго круизного тура предполагает просмотр достопримечательностей Ингушетии, Чечни, Дагестана и КБР. Расписание разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его как отель на колесах.