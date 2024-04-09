Как провести майские праздники в Карачаево-Черкесии

Что обязательно стоит посмотреть в Карачаево-Черкесии в мае, если у вас всего три дня?

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День первый. Курорт «Архыз»

Знакомство с регионом лучше начать с курорта «Архыз», а именно с деревни Романтик. Здесь не только невероятные горные пейзажи, чистый воздух и множество живописных маршрутов для пеших и велопрогулок, но и несколько интереснейших мест с богатой историей.

Дорога от Минеральных Вод до Романтика на рейсовом мини-автобусе займет порядка 5 часов. На собственном авто или на такси — 3,5 часа. Если же вы решили остановиться в селе Архыз, то до Романтика можно добраться на такси. Некоторые гостиницы организуют бесплатный трансфер для постояльцев. Расстояние между населенными пунктами около 10 километров.

Почувствовать величие и очарование здешних мест вы сможете, поднявшись на смотровую площадку на Южном или на Северном склоне. Канатки работают круглый год. Зимой в сезон здесь большие очереди из лыжников и сноубордистов, а с середины весны загруженность гораздо ниже, долго ждать не придется. 10 минут — и перед вами как на ладони Большой Кавказский хребет. В маленьких кафе на горе предложат горный чай и традиционный хычин. А еще не забудьте сделать селфи на фоне деревянных букв «Архыз».

Для любителей активного отдыха на курорте организован прокат сегвеев, велосипедов, самокатов, гироскутеров и детских квадроциклов. Здесь же расположен байк-парк и работает школа горного велосипеда для взрослых и детей.

Можно также заказать экскурсию на квадроциклах или на вездеходах. Их проводят опытные инструкторы, все официально и вполне безопасно, да и запомнится надолго. Ну и, конечно же, есть конный прокат. Лошади тут повсюду, маршруты предлагают разной сложности и продолжительности. Для таких экскурсий привлекают только животных с покладистым характером, поэтому кататься можно и детям, но под присмотром взрослых.

Если вам нужен отдых поспокойнее, то выбирайте пешие прогулки по экотропам. В информационно-сервисном центре вам предложат несколько вариантов разной продолжительности и сложности. Причудливые водопады, цветущие альпийские луга, зеленые плюшевые горы и сосновые леса — идеальное место, чтобы отдохнуть от города и людей и подышать фитонцидами — полезными природными антибиотиками. Все тропы маркированы, так что шансы заблудиться сведены к минимуму.

Что касается еды, то она в Архызе на любой вкус — от кавказской аутентичной в виде сушеного мяса с отварным картофелем и айраном до европейской ресторанной, которую здесь все равно готовят с кавказским акцентом.

День второй. Нижний Архыз

Неподалеку от всесезонного курорта находятся уникальные объекты: САО РАН — самая большая в России астрофизическая обсерватория для наблюдений за глубоким космосом, древнее аланское городище со старейшими в стране христианскими храмами, а также загадочный наскальный лик Христа. Все это расположено рядом, и одного дня вполне хватит, чтобы посетить все достойные внимания места.

Из Романтика и поселка Архыз регулярно отправляется трансфер в САО РАН. Всего полчаса езды, и вы окажитесь в крупнейшем российском астрономическом центре наземных наблюдений за Вселенной. Здесь же, в поселке Нижний Архыз, находится Музей историко-культурного наследия, где хранятся предметы аланской культуры. В витринах выставлены оружие, украшения, посуда, гвозди, конская упряжь, формы для отливки кирпичей и кисточки для макияжа. Есть даже позвонок, пронзенный наконечником стрелы, и реконструкция традиционной одежды, которую носили аланы.

В 20 минутах ходьбы от научного городка расположено аланское городище, которое занимает площадь почти 100 гектаров. Древнейшие христианские храмы, языческие истуканы и даже остатки древней обсерватории — все эти археологические памятники относятся к X—XII векам нашей эры. Один из храмов — Южный (Ильинский) — является действующим.

Еще одна достопримечательность, которую стоит увидеть собственными глазами, — наскальное изображение лика Христа, которое проступает на одной из скал горного хребта Мицешта. Лик находится прямо напротив старинного городища, чтобы к нему попасть, нужно преодолеть 526 ступеней металлической лестницы в гору. Изображение неизвестного автора было найдено в 1999 году сотрудниками Нижне-Архызского музея. У подножья хребта образовался небольшой туристический рынок и со временем появились кафе, которых с каждым годом становится все больше. Бывалые туристы обязательно останавливаются здесь, чтобы съесть традиционный хычин и запить его айраном.

После такой познавательной и насыщенной прогулки вечер наверняка захочется провести менее активно, к примеру, в бане. На территории поселка их несколько, но записываться нужно заранее.

День третий. Медовые водопады

А теперь отправимся в другой конец Карачаево-Черкесии — в Малокарачаевский район. Именно тут, на границе со Ставропольским краем, находится туристический комплекс Медовые водопады. Это группа из пяти небольших водопадов в ущелье реки Аликоновка. Высота самого крупного из них всего 18 метров, но главная ценность этого места — живописный ландшафт и местный колорит. Самый простой и бюджетный способ попасть на Медовые водопады из Архыза — сесть на рейсовый автобус до Кисловодска, а там взять такси.

На Медовых водопадах помимо прогулки по ущелью вас ждут бесплатный контактный зоопарк, множество кафе, беседки и мангальные зоны. Здесь же находится этно-музей «Карачаевское подворье». В экспозиции представлены старинная одежда, кухонная утварь, оружие, археологические находки Аланского периода. Туристам показывают и настоящее представление — обряд кавказской свадьбы. Посещение этно-музея бесплатное.

Не так давно рядом с туристическим комплексом появился Дом Эмегена. Эмегены — это одноглазые великаны в балкарском и карачаевском фольклоре. Переступив порог дома, вы увидите кухню с настоящим очагом и громадным котлом, жилище украшено овечьими шкурами и одеялами с национальными карачаевскими узорами. Посетители могут взобраться на кресло-трон великана, полежать на его кровати, изучить оружие и даже покачаться в большой «бешик» — люльке, подвешенной к потолку.

Любителям острых ощущений стоит прокатиться на самом длинном в России зиплайне. Длина спуска — 1050 метров. Вы будете парить над живописным ущельем на высоте 100 метров. Правда, полет продлится меньше минуты, но оно того стоит. Не так давно здесь же появился веревочный парк, скалодром и виа феррата — специально оборудованный металлическими конструкциями участок скалы.

Прекрасным завершением вечера станет чаепитие в Чайном домике. После бесплатной дегустации там можно приобрести самые разные сборы горного травяного чая, местное варенье, пастилу и мед всевозможных видов — от светлого липового до черного гречишного.