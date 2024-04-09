АТОР: зоны возможного подтопления в Тюменской области не туристические

Безопасности туристов в Тюменской области ничего не угрожает, зоны вероятного подтопления не являются территориями туристических локаций. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Агентство туризма и продвижения региона.

"Зоны вероятного подтопления не являются территориями туристических объектов и городов. Безопасности туристов ничего не угрожает. Отмен и переносов туристических маршрутов не планируется", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, обстановка на реках региона спокойная и контролируемая. Наблюдается постепенный и естественный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда.

Специалисты Росгидромета прогнозируют высокий уровень воды в реках Тобол и Ишим. В связи с чем на территории Тюменской области было принято решение заблаговременно ввести режим ЧС для готовности быстрого реагирования спецслужб, обеспечения безопасности населения в зонах возможного подтопления. Ситуация находится под контролем, подчеркнули в агентстве.