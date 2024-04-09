В Краснодарском крае прогнозируют рост турпотока в мае на 20%

Курорты Краснодарского края примут более 600 тыс. человек в период майских праздников 2024 года, что на 20% больше, чем в мае 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"В период майских праздников ожидаем, что регион посетит более 600 тыс. туристов. Таким образом, прогнозируем 20% прирост к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, средняя загрузка средств размещения Черноморского побережья в указанный период составит порядка 73%, Азовского - 40%, горно-предгорных районов - 65%.

"С 28 апреля по 12 мая на территории региона будет функционировать порядка 3 тыс. средств размещения емкостью около 250 тыс. койко-мест", - добавили в пресс-службе министерства.

Говоря о популярных направлениях для отдыха на Черноморском побережье, специалисты российского туроператора Fun&Sun выделили Сочи, Анапу, Геленджик и Туапсе.

"На первом месте Сочи, потому что сюда есть прямой перелет и не только из Москвы. На втором месте - Анапа, далее - Геленджик и Туапсе, на эти курорты предпочитают ехать на поезде или автолюбители", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Как сообщила ТАСС генеральный директор гостиничного комплекса "Жемчужина" Светлана Ермилова, самый большой турпоток ожидается на период майских праздников и в конце месяца, поскольку у детей заканчивается учебный год.

"Чаще всего в это время приезжают семьи из трех-четырех человек", - подчеркнула она.

По данным ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" в среднем цены на бронирование вырастут на 15%. Отдых в трехзвездочных отелях Сочи, по словам генерального директора туристской компании "Ривьера-Сочи" Беллы Тарасовой, обойдется минимум от 15 тыс. руб. на двоих за три ночи с завтраками, без учета дороги.

"Цены динамические и варьируются. Поэтому наличие приемлемых вариантов размещения в соотношении цена-качество сохранится непосредственно до даты заезда", - прокомментировала для ТАСС Тарасова, уточнив, что заполняемость отелей Сочи составит более 80%, а в отелях 4-5 звезд - 90%.

О туризме в крае

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. По итогам 2023 года турпоток достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих. Сочи является одним из самых популярных российских курортов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих.