Туристы поделились впечатлениями о поездке на машине в Крым

Донские туристы отправились на автомобиле в Крым через новые регионы России. Своими впечатлениями от поездки они поделись с местными СМИ.

Пара ростовчан сообщила, что сначала они около двух часов потеряли на Чонгарском мосту. Там при въезде на полуостров их тщательно проверили, заставив вытащить из машины весь багаж. Как сообщает «Южный Федеральный», от Чонгарского моста до Симферополя ростовчан ждало новое испытание.

По словам туристов, трасса оказалась настолько неровной, что передвигаться по ней можно было со скоростью не выше 60 км/ч. В доказательство своих слов они продемонстрировали запись с авторегистратора.

Также путешественники поинтересовались, кто в прошлом году восхищался этой дорогой.

Напомним, прошлым летом турист из Ростова заявлял, что там спокойная и хорошая трасса.