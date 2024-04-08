Avito хочет заменить туристам в России «Букинг» и Airbnb

Сайт Avito объявил сегодня об открытии нового направления бизнеса – создал раздел «Путешествия». Сейчас там представлена посуточная аренда квартир и другой недвижимости, а осенью появится еще и возможность бронирования номеров в отелях России. Пользователям обещают кешбэк до 15%. Его можно будет потратить на оплату проживания или дополнительных услуг самой платформы. Например, на продвижение объявлений или доставку купленных товаров.

Таким образом, компания собирается объединить функционал, который до 2022 года предоставляли россиянам сразу два иностранных сайта – Airbnb и Booking.com. С одной стороны, их уход создал перспективы для развития бизнеса в сфере бронирования туристических услуг, с другой – есть свои сложности.

Если говорить о краткосрочной аренде, то Avito считает себя лидером. По его собственным данным, сейчас на сайте уже собрана крупнейшая база недвижимости для посуточного проживания – 250 тыс. объектов. Ежедневно к этой информации обращается до 1 млн пользователей. Однако работа с такими объемами имеет оборотную сторону.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» некоторые подписчики пишут, что у них возникают плохие ассоциации с этим брендом, так как среди авторов объявлений встречаются нечестные продавцы, в том числе и те, кто занимается посуточной арендой. Поэтому перспективы нового раздела «Путешествия» будут зависеть от того, удастся ли сервису преодолеть эти стереотипы, а также наладить работу службы поддержки на случай незаселения в отели или других сбоев.

В самом Avito это понимают.

«Мы сделали большой фокус на безопасность совершения сделки – все объекты на нашей платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон», – отмечается в релизе. «Рынок бронирования квартир имеет свою специфику: необходимо обеспечить качество сервиса и надежность сделки. Эти два параметра были одними из залогов успеха Airbnb. До сих пор по этим критериям на российском рынке нет аналога этой площадки. Если Avito сделает ставку на обеспечение качества и надежности, то получит серьезное конкурентное преимущество перед другими игроками в сегменте аренды квартир и недвижимости», – прокомментировал планы Avito основатель сообщества Travel Startups, руководитель комиссии по стартапам РСТ Леонид Пустов.

Бронирования отелей – новая для Avito ниша, в которой придется столкнуться с сильной конкуренцией со стороны уже работающих агрегаторов. Это Ostrovok, MTC Travel, Яндекс.Путешествия, а также приложения популярных банков. Вопрос, как площадка станет привычной для большинства пользователей, пока открыт.