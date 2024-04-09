В России пройдут знаменитые гастрономические фестивали

Всего три дня осталось до одного из главных гастрономических событий Калининградской области - Дня селедки. А в Краснодарском крае уже начали дегустировать знаменитый кубанский борщ. Апрель щедр и на другие праздники - от парада тюльпанов до Дня оленевода.

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Фестиваль в Калининграде посвящен началу весенней путины и первой сельдяной экспедиции, ушедшей к берегам Исландии из калининградского порта в апреле 1948 года. Он сопровождается веселыми рыбацкими байками, шествиями, чествованием ветеранов отрасли, концертами, экскурсиями и гастрономией. Главное праздничное блюдо, конечно, селедка. Правда, в этом году попробовать ее предлагают лишь в ресторанах области. От привычного фудкорта на площадке у Музея Мирового океана решили отказаться. Сделали это из соображений безопасности.

Такое решение можно понять. Ведь в прошлом году День селедки посетили более 60 тысяч человек. Каждый второй, если не первый, гость фестиваля проходил через многочисленные палатки, где главную виновницу торжества - селедку - солили, жарили, парили, делали из нее салаты и закуски.

"Вместе с региональной федерацией рестораторов и отельеров мы уже анонсировали рыбную неделю. Шеф-повары предлагают рыбные блюда по оригинальным рецептам, подобранным специально под фестиваль", - сообщили в Музее Мирового океана. Так что праздник в любом случае состоится.

Объемную программу уже подготовил военно-морской центр Музея Мирового океана. Свои палубы и каюты для всех желающих распахнут единственное в стране музейное судно СРТ-129, знаменитое научно-исследовательское судно "Витязь" и выставочный центр "Пакгауз". Расскажут о развитии рыболовного промысла в регионе, открытиях в океане и поделятся увлекательными морскими историями.

На борту музейного судна "Витязь" приготовили рекордный салат "Сельдь под шубой" весом 305 килограммов и длиной - семь метров.

Фишкой праздничной программы станут мастер-классы от титулованных рыболовов из региональной Федерации рыболовного спорта. Присоединится к празднику и восстановленный маяк в поселке Заливино Полесского района. Там для гостей подготовили свою программу для Дня селедки.

Калининградский фестиваль уже попал в Книгу рекордов России. Однажды здесь на борту музейного судна "Витязь" приготовили знаменитый салат "Сельдь под шубой", вес которого превысил 305 килограммов, а длина - семь метров. А в прошлом году День селедки вошел в "Топ-50 лучших событий года" по версии национального календаря EventsInRussia.com. На включение в рейтинг подали более тысячи заявок из 70 регионов. Жюри оценивало оригинальность идеи, вклад в развитие туризма, сезонность, массовость, наличие развитой инфраструктуры и другие параметры. Калининградский фестиваль прошел этот жесткий отбор и попал в топ.

Четыре тематические недели в апреле организуют для туристов в кубанском выставочном комплексе "Атамань". Это огромный музей под открытым небом: воссозданная казачья станица с десятками подворий в Темрюкском районе. Первая неделя была посвящена галушкам. Главным героем второй - стал кубанский борщ. Им на смену придут две исторические недели - "Екатерины Великой" и "Казачьего духа!".

Гости увидят, как традиционные кубанские блюда готовят по старинным рецептам, причем на настоящих кабыцах. В программе - представления с укрощением огня и шашками, викторины, реконструкции старинных обрядов и исполнение казачьих песен "а капелла". Туристам покажут работу станичных ремесленных мастерских, они смогут поучаствовать в мастер-классах. Для юных туристов будет работать детская развлекательная площадка "Подворье Бабы-яги" и покажут спектакли этнографического кукольного театра.

В "Атамани" много "вкусных" подворий, которые можно посетить во время самостоятельных экскурсий. Например, во дворе хаты пекаря под навесом можно рассмотреть ту самую кабыцу - летнюю печь. Летом в хате печь не топили, как только становилось тепло, вся готовка проходила под теневым навесом. Туристам будет интересно побывать и на подворьях с таким говорящим названиями, как "Засолочная", "Узварня" (узвар - традиционный кубанский напиток, который готовится из сухофруктов), "Кашеварня", "Казачья кухня", "Квасная" и "Дымарня" с настоящей с коптильней.

На Фестиваль тюльпанов в Республику Калмыкия приглашает Национальный туристический портал Russia.Travel, который создан в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Они цветут весь апрель в дикой природе. Зрелище незабываемое!

Этот фестиваль - большой фольклорно-этнографический праздник, который знакомит с культурой калмыков. И выполняет важную экологическую миссию: привлекает внимание к уникальным краснокнижным тюльпанам Геснера - Шренка, которые необходимо сохранить. Из путешествия на тюльпановые поля туристы привезут уникальные фото.

Самый яркий и зрелищный праздник Ямало-Ненецкого АО - День оленевода - продлится до 21 апреля. Он кочует по населенным пунктам, останавливаясь там на 1-2 дня. Будет и северная кухня, и катанье на оленьих упряжках, концерты, состязания, ярмарка мастеров и экскурсии.