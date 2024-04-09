«Электронную путевку» в России планируют улучшить

На прошлой неделе в Госдуме было проведено собрание рабочей группы по туризму, с основным фокусом на системе «Электронная путевка».

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Вице-президент Российского союза туриндустрии, Александр Осауленко, поделился, что из более чем 4000 туроператоров в России, фактически лишь около 400 работают с этой системой, главным образом в сфере международного туризма.

Осауленко уточнил, что на собрании было обсуждено семь ключевых аспектов, требующих улучшения, включая распределение ответственности между туроператорами и агентами, введение санкций за ошибки, проблемы с отражением горящих туров, избыточность требуемых данных, полномочия заказчика, проблемы с паспортными данными, а также вопросы, связанные с турами по системе «Фортуна». Эксперты намерены прийти к согласию по этим вопросам к сентябрю, когда истечет срок действия льготы для туроператоров, отвечающих за внесение данных о турах в систему.

Особое внимание уделяется необходимости подключения к системе туроператоров внутреннего и въездного туризма уже сейчас, чтобы избежать проблем во время летнего сезона. По словам Осауленко, регулятор проявляет понимание и лояльность к участникам рынка, осознавая процесс адаптации к новой системе.

Ранее мы писали, что туристы перестали посещать Оренбургскую область. Также в Финляндии туристы за год потратили 3,8 млрд евро. А еще туристическа индустрия Латвии находится на грани.