Как готовят к курортному сезону знаменитое Старое озеро в Кисловодске

В прошлом году на Старом озере в Кисловодске впервые за 20 лет открыли купальный сезон, а в этом воду спустили. Как заверили муниципальные власти, осушение необходимо, чтобы продолжить благоустройство единственной в городе пляжной зоны.

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К лету водоем должен стать новой точкой притяжения туристов, на его берегу можно будет отдохнуть, перекусить, заняться спортом и, конечно, поплавать. Об осушении Старого озера рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев. И заверил, что с водоемом все в порядке:

- Начинается второй этап благоустройства. Будем обустраивать пирсы, детские бассейны. Сделаем облицовку подпорных стен и проложим деревянные дорожки у самой кромки воды. Работы планируем закончить в мае, потом заполним озеро водой и в июне откроем второй купальный сезон.

Согласно информации администрации Кисловодска, вокруг водоема рабочие прокладывают пешеходную кольцевую дорогу. С нее можно будет не только спуститься к песчаным пляжам, но и выйти на несколько тренировочных площадок для пляжных видов спорта. Кроме того, будет обустроена детская площадка, открыты четыре круглогодичных нестационарных кафе, установлены общественные туалеты.

Как рассказал председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов, прогулочная дорожка разделена на две полосы, по одной будут ходить пешеходы, по другой - ездить велосипедисты и роллеры. Во время одного из визитов в Кисловодск он прогулялся к озеру, посмотрел, как идут работы, и отметил, что здесь благодаря новой рекреационной инфраструктуре возникнет масштабная туристическая зона.

Кроме главы города и сенатора, на объекте то и дело бывают с инспекциями разные чиновники. Периодически наведывается и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Такое внимание объяснимо. Озеро появилось в 1950-е годы. Несколько десятилетий это было любимое место горожан и туристов, но в начале нулевых водоем был заброшен.

Теперь же растущий турпоток заставил задуматься о том, чем еще привлечь гостей, чтобы отдых на курорте не ограничивался оздоровлением и прогулками по национальному парку. Старое озеро находится поодаль от традиционной курортной зоны - среди жилых кварталов. Туристы обычно проезжают мимо него по пути к замку "Коварство и любовь" и Аликоновскому ущелью - достопримечательностям из факультативной программы гостей Кисловодска.

Стоит отметить, что пляжный отдых в городе можно популяризировать и дальше. На очереди - Новое озеро, которое находится недалеко от въезда в город со стороны Минвод. Озеро тоже в удручающем состоянии, таким еще недавно было Старое.

По данным минприроды края, объект хотят включить в федеральный проект оздоровления водоемов, реализацию которого начнут в 2025 году. Планируется расчистка дна и ремонт гидротехнических сооружений.