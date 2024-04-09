Как Калининград принял гостей Всемирного фестиваля молодежи

С 12 по 18 марта Калининград принимал гостей Всемирного фестиваля молодёжи. Ребята из 38 стран познакомились с историей, культурой, природой, образованием, политикой и экономикой нашей области и, главное, с людьми.

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Всемирный фестиваль молодёжи — масштабное событие. Он был задуман, чтобы способствовать диалогу и поиску взаимопонимания вне зависимости от национальностей, политических взглядов и культурных особенностей. Десятки тысяч неравнодушных юношей и девушек из России и ещё 180 стран мира с 1 по 7 марта собрались на главной площадке фестиваля, федеральной территории «Сириус» в Сочи, где проходили его основные мероприятия. А затем в рамках пяти тематических маршрутов разъехались по всей нашей необъятной родине, чтобы познакомиться с Россией, её культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием, уникальной природой и экономическим потенциалом.

Калининградскую область в рамках региональной программы «Страна без границ» с 12 по 18 марта посетили 58 человек из 38 государств, включая Австралию, Аргентину, Бразилию, Венесуэлу, Польшу, Турцию и Эквадор. Для ребят был разработан интересный маршрут по области.

Министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич:

«На протяжении целой насыщенной недели мы смогли показать нашим гостям всё многообразие и красоту нашего региона благодаря тематическому маршруту «Страна без границ». Путешествие иностранных гостей погрузило в историческое наследие, культурную жизнь и природу Калининградской области. От Куршской косы до масленичных гуляний, от образовательных учреждений до знакомства с нашими традициями и архитектурой Калининграда — мы стремились показать гостям опыт, который объединяет, вдохновляет и оставляет незабываемые впечатления. Эта программа стала ярким примером того, что наши двери и сердца всегда открыты для друзей со всего мира».

В первый день иностранных гостей ждала экскурсия по Калининграду — разумеется, с посещением острова Канта. А вечером в Доме молодёжи состоялась торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи в рамках фестиваля «Действуй». В ней приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заместитель председателя правительства — министр спорта Наталья Ищенко, министр молодёжной политики Анна Мусевич, а также ректоры калининградских вузов.

Вечер продолжился знакомством с русскими традициями: участников ждали мастер-классы, площадки региональных детских и молодёжных общественных объединений и организаций, а также встреча с российской фигуристкой, заслуженным мастером спорта России, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, лектором общества «Знание» Евгенией Медведевой.

Во второй день иностранцы смогли посетить национальный парк «Куршская коса», где совместно с российскими сверстниками поучаствовали в укреплении авандюны. Затем зашли в гости в образовательные организации региона. Так, например, в школе № 58 на Артиллерийской смогли изучить через микроскопы инклюзивный янтарь, посетили экскурсию в инженерном блоке «Кванториума», собрали янтарный браслет дружбы в студии дизайна и увидели интерактивный анатомический стол «Пирогов» в медицинском классе. В Нахимовском училище для делегации было организовано практическое занятие «Управление манёврами корабля», а в филиале «Московской государственной академии хореографии» гости смогли взять урок по русскому балету. Вечером ребят ждали на кинопоказе в «Заре».

На третий день гости отправились в путешествие по области — на восстанавливаемые замки Инстербург и Вальдау, заглянули на реконструированную сыроварню «Шаакен Дорф», прогулялись по живописным улочкам Зеленоградска, посетили в Советске экскурсию в Музее Тильзитского мира и местный Театр юного зрителя.

Закончилось всё итоговым «ШУМным» вечером. Участники фестиваля показали результаты небольших медийных заданий, которые они получали в течение всей программы. А на панельной дискуссии «Калининград — точка притяжения» иностранцы встретились с представителями областного правительства: заместителем председателя правительства — министром спорта Натальей Ищенко, министром по культуре и туризму Андреем Ермаком и руководителем агентства по международным и межрегиональным связям Аллой Ивановой. Участие в дискуссии также принял Представитель МИД России в Калининграде Сергей Белов. Спикеры обменялись с участниками идеями по развитию активностей Всемирного фестиваля молодёжи в различных сферах, от спорта до культуры и туризма.

На четвёртый и пятый день гости были приглашены на чаепитие в традиционном русском стиле и масленичные гуляния, где отведали блины, водили хороводы и даже поучаствовали в мастер-классах по созданию традиционных кукол-оберегов, росписи матрёшек и поделок из янтаря. Не забыли организаторы и о спорте. Гости фестиваля в Калининграде занимались зарядкой с титулованным спортсменом, проходили испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посетили мастер-класс по скалолазанию и все позитивно отозвались о спортивном празднике на «Автотор Арене», устроенном в их честь.

На шестой и седьмой день была организована специализированная программа для 15 международных экспертов, включённых в состав делегации. Они посетили избирательный участок в ДС «Янтарный», Центр общественного наблюдения за ходом голосования, встретились с председателем Избирательной комиссии Калининградской области Инессой Винярской, председателем общественной палаты Игорем Селивановым и представителями Молодёжного правительства и Молодёжной избирательной комиссии Калининградской области.

В течение всего пребывания участники Молодёжного фестиваля знакомились с локальной кухней и смотрели российское кино — обе отрасли в Калининграде сегодня динамично развиваются. Только в 2023 году в области было снято семь картин полного метра и более 30 короткометражек. А местные рестораны активно штурмуют всероссийские гастрономические топы, не говоря уже о ежегодном фестивале «Балтийская кухня», на котором целый месяц подают блюда из локальных продуктов.

Первый заместитель директора ГАУ КО «Центр молодёжи» Денис Шумилин: