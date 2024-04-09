В Клину продолжат благоустраивать парк «Талицкий лес»

В парке организуют маршруты для катания на лыжах, на лошади, для прогулок и езды на велосипеде, а также площадки для занятий разными и видами спорта.

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В Клину в этом году продолжатся работы по благоустройству парка «Талицкий лес». Их проводят по губернаторской программе «Парки в лесу», который предполагает полное преображение пространства с сохранением природного ландшафта, зеленых насаждений и рельефа местности.

В Талицком лесу планируют проложить лыжные и велосипедные маршруты разной протяженности для людей разной подготовки, а также организовать конный маршрут, пешеходные дорожки, спортивные площадки для стрельбы из лука, занятий воркаутом, флорболом и баскетболом.

Кроме этого, на территории парка появится веревочный парк, тихие зоны и эко-отель с кемпингом.