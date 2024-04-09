Самые популярные маршруты для отдыха на майские праздники

Россиянам рассказали о самых популярных маршрутах для отдыха на майские праздники
За год спрос на туристические поездки по РФ на майские праздники вырос на 30–40 процентов. Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
— Продажи туров по России на майские праздники 2024 года на 30–40 процентов превышают показатели 2023 года, констатируют туроператоры, — сообщили в АТОР.
Наиболее популярными локациями для путешествий по стране стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды и Калининградская область. Также в значительной мере пользуются спросом поездки в Москву и Подмосковье, Крым, Карелию и Казань, следует из материала.
Самым выгодным путешествием в период майских праздников в России может стать поездка в Вологду: перелет в одну сторону составит шесть тысяч рублей, ночь в отеле будет стоить 2500 рублей. Об этом сообщило исследование OneTwoTrip.
За майские праздники Сочи планирует принять около 340 тысяч туристов. Бронирование отдыха на этом курорте идет не менее активно, чем в прошлом году, а цены пока не сильно выросли. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.