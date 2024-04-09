Самые популярные маршруты для отдыха на майские праздники

За год спрос на туристические поездки по РФ на майские праздники вырос на 30–40 процентов. Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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— Продажи туров по России на майские праздники 2024 года на 30–40 процентов превышают показатели 2023 года, констатируют туроператоры, — сообщили в АТОР.

Наиболее популярными локациями для путешествий по стране стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды и Калининградская область. Также в значительной мере пользуются спросом поездки в Москву и Подмосковье, Крым, Карелию и Казань, следует из материала.

Самым выгодным путешествием в период майских праздников в России может стать поездка в Вологду: перелет в одну сторону составит шесть тысяч рублей, ночь в отеле будет стоить 2500 рублей. Об этом сообщило исследование OneTwoTrip.