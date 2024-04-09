Анапа в майские праздники готовится принять 100 тысяч туристов

К длинным майским выходным в Анапе для отдыхающих будут работать более 250 объектов размещения. Всего курорт ожидает принять более ста тысяч туристов. Об этом сообщил мэр города Василий Швец на сегодняшнем заседании, посвященной подготовке к курортному сезону.

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- Мы традиционно начинаем сезон 1 мая и по прогнозам только за майские праздники примем около 100 тысяч туристов, - отметил Василий Швец. - Сейчас надо сконцентрировать усилия, чтобы курорт встретил гостей готовым по всем направлениям: от безопасности до благоустройства.

Уточняется, что к летнему сезону откроются свыше 300 кафе и ресторанов, будут организованы четыре новые сельскохозяйственные и придорожные ярмарки. А с 1 июня начнут работать около 1600 гостиниц и более 3,5 тысяч магазинов и точек общепита.

Аппаратно-программный комплекс "Купол" (сеть новейших камер с функцией нейроаналитики) охватит объекты курортного и гостиничного комплекса от 50 номеров, а также торговые здания площадью от 200 квадратов на благоустроенных пляжах. На особом контроле - эксплуатация аттракционов, борьба с несанкционированными предложениями товаров и услуг, джиппингом.

Предприятия в сфере ЖКХ сейчас проверяют инженерную инфраструктуру: ремонтируют и строят линии электропередачи, модернизируют насосное оборудование, усиливают систему уличного освещения. На дорогах заделывают ямы и освежают разметки.

Кроме того, апрель станет ударным - в плане массовых субботников, они будут проходить еженедельно: в городе и пригородах высадят около пяти тысяч деревьев и кустарников.