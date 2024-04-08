В Сочи в море у берега впервые построят горизонтальные волноломы

На сочинской Приморской набережной впервые в Краснодарском крае началась реализация масштабного проекта создания современных гидротехнических сооружений - горизонтальных волноломов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрел место будущего строительства, рядом с сочинским пляжем "Маяк", и провел совещание в городе-курорте с вице-губернатором Сергеем Власовым, мэром Сочи Алексеем Копайгородским, инвесторами и руководителями профильных ведомств и отделов.

По словам Кондратьева, вместо существующих вертикальных волноломов бунного типа планируется установить горизонтальные из природного камня, которые защитят прибрежную инфраструктуру от штормов и пляжи от размыва.

"В Сочи нужны современная набережная и современный пляж, - сказал глава региона. - Если мы не создадим современные берегозащитные гидросооружения, то размоет все то, что мы построим за большие деньги, уничтожит штормами, в целом, непогодой. Нужно решение по современным берегозащитным гидросооружениям, разрешение получено".

В результате ширина бухтовых пляжей увеличится с 5-10 метров до 30 и появится примерно 1,6 гектара новых территорий.

Планируется построить два волнолома шириной 10 и длиной 100 метров каждый на шестиметровой глубине. Для этого задействуют примерно 10 единиц морской техники. Работы планируют завершить к летнему курортному сезону 2025 года.

"Строительство комплекса берегозащитных сооружений утвердил Минстрой России, - отметил Алексей Копайгородский. - И сегодня мы уже приступим к работам непосредственно в море - подготовили технику, завезли камни. Строительство будет вестись на высоком технологическом уровне в ночное время. После того, как завершим все мероприятия, станет видно, как волна будет угасать".

Кондратьев уточнил, что такие сооружения необходимы на всем Черноморском и Азовском побережьях. Новые проектные решения должны защитить прибрежную полосу, но не нарушить водную экосистему.