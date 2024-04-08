В АТОР заявили, что туристов в Оренбургской области почти нет

Организованных туристов в Оренбургской области практически нет, туры пользуются популярностью в мае, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

"Организованных туристов в страдающей от паводков Оренбургской области почти нет", - говорится в сообщении.

Что касается туров в Оренбургскую область, то в основном они пользуются популярностью у туристов в начале мая, в сезон цветения диких тюльпанов Шренка, которые занесены в Красную книгу. Это брендовый маршрут, и многие едут по нему в период майских праздников. Сейчас организованных туристов там нет, подтвердили в туроператоре "Мастерская путешествий".

Дамбу прорвало в Орске - втором по величине городе Оренбургской области - в ночь на 6 апреля. Подтоплены 10,1 тыс. домов и 18,5 тыс. участков. Эвакуированы 6,1 тыс. человек. Объявлена ЧС федерального масштаба. Пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля.