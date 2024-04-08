Спрос на майские туры по России за год вырос на 30–40%

За год спрос на туры по России в период майских праздников увеличился на 30–40%, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

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«Продажи туров по России на майские праздники 2024 года на 30–40% превышают показатели 2023 года, констатируют туроператоры. О существенном росте спроса на внутренние поездки в период длинных майских выходных сообщили в компаниях «Дельфин», «Интурист», «Алеан», «Мультитур», «Невские Сезоны», Fun&Sun, «Русский Экспресс», Coral Travel, Pegas Touristik, Anex и PAC Group», – сказали в пресс-службе.

Там также назвали самые популярные направления.