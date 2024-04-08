Спрос на майские туры по России за год вырос на 30–40%
За год спрос на туры по России в период майских праздников увеличился на 30–40%, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.
«Продажи туров по России на майские праздники 2024 года на 30–40% превышают показатели 2023 года, констатируют туроператоры. О существенном росте спроса на внутренние поездки в период длинных майских выходных сообщили в компаниях «Дельфин», «Интурист», «Алеан», «Мультитур», «Невские Сезоны», Fun&Sun, «Русский Экспресс», Coral Travel, Pegas Touristik, Anex и PAC Group», – сказали в пресс-службе.
Там также назвали самые популярные направления.
«Топ-10 внутрироссийских направлений, куда туристы предпочитают ехать на майские праздники, в сравнении с прошлым годом почти не изменился. В первой пятерке – Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Красная Поляна), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область и Дагестан. Далее следуют Москва и Подмосковье, Крым, Казань, Карелия и речные круизы», – подчеркнули в пресс-службе.