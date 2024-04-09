В Крыму для туристов разработали карту и календарь цветения растений

К услугам туристов в Крыму впервые представили специальный календарь, на котором обозначены самые красивые локации для фото и видеосъемок цветущих растений. Из календаря можно узнать, в какие даты лучше всего застать то или иное цветение, где находятся места для съемок, а также сопутствующая туристическая инфраструктура. Об этом сообщает министерство курортов и туризма республики.

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В этом году весна в Крыму особенно ранняя, поэтому массовое цветение растений началось еще в феврале. Уже в это время можно любоваться подснежниками, не срывая первоцветы. Также в феврале в Никитском ботаническом саду расцвели первые тюльпаны, в марте их был уже целый ковер на демонстрационной площадке, а в последней декаде месяца открылся Парад тюльпанов.

"Помимо цветения диких тюльпанов Шренка на Опуке или пионов на Белой Скале, можно увидеть бескрайние персиковые поля в Бахчисарайском районе и розовые плантации в Алуште, каскады глициний в Ялте, стать участниками фестивалей белой и розовой сакуры в японском саду", - рассказали в министерстве.

В конце апреля расцветают маковые поля. Несколько позже начинается цветений пышных глициний. В Ялте уже много лет проходят Дни любования глицинией. Все подробности календаря можно узнать на республиканском туристическом портале Travel Crimea. Там же есть указание ближайших отелей, где сразу можно забронировать размещение. Есть актуальные данные о ресторанах, кафе, заправочных, автосервисе.