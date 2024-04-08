Авиакомпанию из беспилотных самолетов планируют создать на Дальнем Востоке

Авиаперевозчика на беспилотных самолетах планируют создать в ДФО, об этом сообщает Telegram-канал «БАМ» со ссылкой на губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

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В время доклада президенту России Владимиру Путину Лимаренко анонсировал создание беспилотной дальневосточная авиационная компания на базе «Авроры».

«Дальневосточные регионы явно намерены стать лидерами в развитии беспилотной авиации. В прошлом году Кабмин утвердил «Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года». Параллельно на полях ПМЭФ-2023 была достигнута договоренность о совместном развитии беспилотной авиации с шестью регионами, и три из них дальневосточные – Хабаровский край, Сахалинская область и Якутия», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания «Аврора» столкнулась с нехваткой самолетов для полетов по Дальнему Востоку. Дефицит техники возник на фоне санкций против российской авиаотрасли.

Кроме того, в беседе с президентом Валерий Лимаренко заявил о планируемом приобретении 18 новых самолетов отечественного производства.