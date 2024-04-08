Авиакомпании "Икар" и Nordwind откроют прямые рейсы из Калининграда в Саратов с 9 апреля

Авиакомпания "Икар" совместно с авиакомпанией Nordwind с 9 апреля приступает к выполнению прямых регулярных авиарейсов из Калининграда в Саратов, сообщила пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

© pxhere

"Перелеты будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах Embraer E190 в компоновке 110 пассажирских кресел", - говорится в сообщении.

С мая вылеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Время в пути - 3 часа 25 минут.

Пассажирам авиакомпании Nordwind в летнем расписании также доступны прямые рейсы из Калининграда в Иваново, Казань, Пермь, Ульяновск, Самару и Нижний Новгород, уточнили в пресс-службе калининградского аэропорта.