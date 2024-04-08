Туризм станет приоритетным направлением в новой индивидуальной программе развития Алтая

Туристская инфраструктура и местное производство пищевого и лекарственно-технического сырья войдут в перечень приоритетных направлений индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) Республики Алтай на период с 2025-2030 гг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

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Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству продлить на шесть лет индивидуальные программы социально-экономического развития, которые реализуются в 10 регионах, в том числе в Республике Алтай.

"Поддержка, в первую очередь, будет сосредоточена на создании и развитии мощностей по производству конкурентоспособной продукции на основе переработки местного сырья (мяса, молока, пантов маралов, меда, лекарственно-технического сырья, бальнеологических ресурсов), развитии туристской инфраструктуры, включая развитие санаторно-курортного комплекса, повышении качества туристского продукта. Будет продолжена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, доля которых составляет более 90% хозяйствующих субъектов в регионе", - сообщили агентству в ведомстве.

Ожидается, что предлагаемые направления поспособствуют стимулированию инвестиционной активности бизнеса. Сейчас на поддержку бизнеса приходится чуть более половины средств программы (54%). Благодаря господдержке предприниматели создали 1,5 тыс. рабочих мест, при этом вложили 1,6 млрд рублей собственных средств.

В министерстве добавили, что в новом цикле программы также планируется сохранить мероприятия, которые успешно реализуются на данном этапе. Новую программу дополнят проектами, которые позволят сохранить имеющуюся динамику.

Путин поручил правительству страны до 1 октября утвердить финансирование индивидуальных программ социально-экономического развития для 10 отстающих регионов. С 2020 по 2024 год индивидуальные программы социально-экономического развития реализовывались в Адыгее, Алтайском крае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Республике Алтай, Псковской и Курганской областях, Туве и Чувашии.