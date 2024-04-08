Туристам предложили увидеть, как расцвел Крым

Специальный сезонный раздел “Расцветай в Крыму!” для гостей полуострова появился на республиканском Туристическом портале Travel Crimea. Министерство курортов и туризма подготовило путеводитель, который позволит увидеть всю природную красоту республики в ближайшие месяцы и сделать шикарные снимки.

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Так в первой половине апреля туристам рекомендуют наблюдать, как цветут персик, сакура, тюльпаны и магнолия. Вторая половина месяца - время фотоохоты на дикие пионы. В мае и июне также есть, на что посмотреть. В общей сложности можно увидеть более 15 различных цветений, которые сменяют одно другим.

Чтобы насладиться этим явлением, нужно выбирать правильные места. Они размещены на интерактивной карте. Так магнолию лучше всего искать на набережной Ялты, в Воронцовском парке, Никитском ботаническом саду и парке Айвазовского. Сакуру - в ботаническом саду Симферополя. А в погоне за дикими пионами, как уже понятно из названия, придется покинуть городской ландшафт - вперед в Долгоруковскую яйлу.

Традиционно в момент цветения той или иной культуры на полуострове проходят цветочные балы и концерты в цветущих полях, фотосессии в садах и фестивали цветов. Со списком тематических мероприятий также можно ознакомиться на портале.

Гостям напоминают, что природной красотой нужно любоваться. Растения не нужно рвать или вытаптывать. К тому же некоторые представители флоры занесены в Красную книгу – например, тюльпаны Шренка и пионы тонколистные.

Ранее TourDom.ru писал, что в Сочи, Крыму и Калининграде на радость туристам зацвела сакура