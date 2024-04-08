Пять необычных экотроп России

Интерес россиян к экологическому туризму устойчиво растет - только за 2023 год, по данным Росзаповедцентра, на особо охраняемых природных территориях побывало около 14,5 млн человек. Один из вариантов такого туризма - пройти маршрут по экотропе. Выбрать есть из чего, несколько десятков троп проложено в самых разных регионах страны, от гор Кавказа до Камчатки. Собрали пять необычных маршрутов.

© Российская Газета

Алтай, подводная экотропа

При слове "тропа" обычно представляется пеший маршрут среди лесов или в горах. Но в Алтайском заповеднике решили, что экотропа может быть и подводной и "проложили" ее в водах Телецкого озера. Это крупнейший водоем региона, его глубина достигает 325 метров. Однако максимальная глубина для туристов тропы - 45 метров. Погрузиться можно как днем, так и ночью - с катера или с берега, на мелководье близ села Яйлю. Есть пять вариантов прохождения маршрута, по пути можно встретить девять видов рыб, в том числе метровых щук. А самое маленькое животное, которое обитает на тропе, это гидра размером всего 1 миллиметр.

Алтайский заповедник - пока единственная в России особо охраняемая природная территория, которая развивает дайвинг как направление экологического туризма. Создатели тропы справедливо полагают, что это один самых экологичных видов активного отдыха. Ведь ныряльщики не вытаптывают дорожки, не разводят костры, не передвигаются на шумном транспорте и не оставляют после себя мусор. Наоборот, часто дайверы забирают то, что не должно оставаться под водой.

Подмосковье, высотная экотропа

Если погружение под воду - не ваша стезя, можно, наоборот, подняться над землей. Причем для этого необязательно ехать в горы. Высотная экологическая тропа "Сквозь листву" продолжена в Приокско-Террасном заповеднике в Подмосковье. Его территория совсем небольшая - менее 5 тысяч гектаров. Московский "Лосиный остров", например, 2,5 раза больше. Однако в Приокско-Террасном заповеднике поместились две сотни видов птиц и животных, включая главную достопримечательность этого места - зубров.

Посмотреть на них можно с высоты около 8 метров. Экотропа представляет собой серию мостиков-переходов, соединенных смотровыми площадками. Туристы передвигаются среди крон деревьев и изучают лес изнутри. Помимо животных, в заповеднике можно увидеть более 900 видов растений. С тропы получится рассмотреть детали, которые с земли не заметишь.

Специалисты заповедника подчеркивают, что деревья, которые используются в качестве опоры тропы, защищены специальными технологиями. Поэтому прогулка под пологом леса безопасна как для деревьев, так и для туристов.

Маршрут работает только в теплое время года с апреля по ноябрь, в зависимости от погодных условий.

Красноярский край, экотропа для маломобильных посетителей

В заповеднике "Столбы" в 2019 году появилась экологическая тропа для маломобильных посетителей "Тропа возможностей". Проект разработали студенты Сибирского государственного университета науки и технологий и Сибирского федерального университета. К работе была привлечена экспертная организация, чтобы учесть все современные правила и требования по благоустройству туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями.

На маршруте возведены перила, обустроено место отдыха с опорной скамьей, сделан карман для разъезда детских и инвалидных колясок, установлены поручни, вход и выход оборудованы пандусами. Также вдоль тропы размещены информационные стенды и силуэты животных заповедника, организованы места кормления птиц. В заповеднике обитают 58 видов млекопитающих, включая самого крупного благородного оленя - марала. А среди почти 200 видов птиц встречаются занесенные в Красную книгу - черный аист, степной орел, скопа и другие.

На тропе есть двухстороннее ограждение с обеспечением ширины для возможности двоим свободно идти вместе, в том числе и тем, кто передвигается на креслах-колясках. Уклоны понижаются плавно, чтобы избежать крутых участков. Вдоль настила тропы созданы бортики для предотвращения отступа ноги или съезда колес кресел-колясок.

Ленинградская область, тропа Хо Ши Мина

Этот небольшой маршрут, около 20 км, продолжили в советское время энтузиасты-скалолазы. Тропа проходит по заброшенной железнодорожной насыпи - ветка была построена в 1930-е годы и использовалась для перевозки древесины. Но после войны эта дорога стала не нужна, и с 1950-х сюда стали ездить туристы. Их привлекали "Большие скалы" у озера Ястребиного. Самая высокая скала на маршруте - Парнас, ее высота 50 метров.

Но и обычным туристам здесь есть на что посмотреть, маршрут очень живописный - можно увидеть гранитные карьеры, величественный лес, небольшие реки, озера и болота, а еще остатки домов заброшенного финского хутора.

Конечная точка тропы - красивейшее озеро Ястребиное. Здесь оборудованы места для палаток, можно порыбачить или искупаться, в том числе прыгнув в озеро с тарзанки.

Оренбургская область, тропа "Дыхание степи"

Эта экотропа совсем маленькая - 650 метров, зато она ведет туристов к Центру реинтродукции лошади Пржевальского. Пройти ее можно только в составе группы, в сопровождении сотрудника заповедника. В акклиматизационных загонах животных можно увидеть на близком расстоянии - 10-15 метров.

В заповеднике предупреждают, что лошадь Пржевальского - дикое животное, поэтому посещение загонов требует от туристов максимальной бдительности и внимания к инструктажу сотрудников. Животных нельзя кормить зерном, яблоками и морковкой, так что привозить с собой продукты не нужно. Подопечные заповедника питаются подножным кормом, который добывают себе сами. Покататься на лошадках также не получится.

Тропа работает с мая по сентябрь.